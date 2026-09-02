Live TV

Video „Nu poți să respiri noaptea”. Sezonul ambroziei, coșmar cu repetiție pentru două milioane de români. Avertismentul medicilor

Data publicării:
femeie alergica la ambrozie
Medicii avertizează: alergia la ambrozie netratată poate deveni cronică și se agravează de la an la an. Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Perioadă dificilă din an pentru cei peste două milioane de români, alergici la ambrozie. Planta e în floare, iar vântul răspândește polenul. Medicii atrag atenția: netratată corect, boala alergică poate deveni cronică și se poate agrava de un an la altul. Pe de altă parte, autoritățile le reamintesc proprietarilor: necurățarea terenurilor unde crește ambrozia poate aduce sancțiuni de până la 20 de mii de lei.

Paul Hac se luptă de mulți ani cu alergia la ambrozie. Simptomele au apărut treptat și, inițial, nu le-a dat prea mare importanță. Cu timpul, alergia la ambrozie a ajuns să-i afecteze grav calitatea vieții.

„Cel mai greu e că nu poți să respiri noaptea, te odihnești greu, a doua zi ești obosit, ești amețit, ai dureri de cap, îți scade eficiența în ceea ce faci”, mărturisește Paul Hac.

Coșmarul prin care trece an de an l-a determinat să treacă la acțiune. Și-a asumat misiunea de a-i face și pe alții să conștientizeze pericolul.

„Am început în satul natal, am pus afișe pe stâlpii de înaltă tensiune, anunțuri pe rețelele sociale, am stat de vorbă cu oamenii”, mai spune bărbatul.

„E perioada din an în care ne-am muta în altă țară. E foarte greu, strănută foarte des, plânge încontinuu, respiră foarte greu. A încercat toate variantele: și puncție, și medicamente, și siropuri”, mărturisește soția unui pacient diagnosticat cu alergie la ambrozie.

„Netratate la timp, simptomele se agravează de la un an la celălalt. E foarte important ca persoanele care au simptome precum strănut, secreții nazale apoase, lăcrimare excesivă să opteze pentru un consult de specialitate. Boala alergică e o boală cronică, ce se agravează an de an atunci când nu este recunoscută și tratată corect”, spune Cătălin Hreniuc, directorul medical al Spitalului Județean Arad.

Legea obligă deja proprietarii de terenuri să distrugă ambrozia și să prevină răspândirea plantei. În Arad, primăria a intensificat controalele.

„Până în prezent, au fost întocmite 121 de somații și 15 avertismente. Proprietarii de terenuri care au primit aceste avertismente au la dispoziție 15 zile pentru a remedia situația”, transmite purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Amenzile pentru terenuri necurățate se ridică la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice și la 20.000 de lei pentru firme. Potrivit statisticilor, 5% din populația României suferă de alergie la ambrozie, iar alte 6 milioane riscă să dezvolte maladia.

redactor: Loredana Schipor
operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
comisia europeana
2
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Vladimir Putin
3
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de...
ANI agentia nationala de integritate
4
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
Digi Sport
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
despagubiri seceta arad
„Situația este dramatică!”. Fermierii din România, loviți de secetă, așteaptă ajutorul statului pentru a supraviețui
bani droguri
Copil de 10 ani, folosit de o grupare infracţională din Arad pentru vânzarea drogurilor. Zece suspecţi au fost reţinuţi
657950420_1233381808967199_173148057887011460_n
Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”
bancnote de 100 de lei
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la sănătate şi pensii pentru zeci de angajaţi
incendiu-centru-medical-arad
Trei pacienți intoxicați cu fum la Arad, după un incendiu pornit de la ziare aprinse într-un centru medical
Recomandările redacţiei
investitii PNRR nefinalizate
600 de locuințe pentru tineri și o cale ferată strategică, în impas...
Vladimir Putin furios
„Germania și Rusia sunt în război”. Un înalt responsabil german din...
vagon tren - ucraina
„A fost înfricoșător”. Noua fază mortală a războiului: „coloana...
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Foto Getty Images
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva...
Ultimele știri
Act suspect de sabotaj la o stație electrică în apropiere de Koln. Amplă operațiune a poliției germane în Bergheim
Până când vor continua atacurile rusești cu drone asupra Ucrainei. Budanov: „Ei nu știu cum să procedeze altfel”
Ce sunt escrocheriile „fantomă” și cum ajung victimele să-și golească singure conturile de economii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 42 de ani, fiica lui Brigitte Macron a găsit dragostea în brațele unui student cu 20 de ani mai tânăr
Cancan
Andreia a murit după ce și-a făcut 6 intervenții estetice în doar 10 ore. Ce s-a întâmplat după externare 😲
Fanatik.ro
Lucian Pahonţu și profeţia lui Mitică. De unde știa Dragomir ce se va întâmpla cu şeful SPP. Exclusiv
editiadedimineata.ro
OpenAI a amânat dezvoltarea noului său model AI în urma atacului cibernetic asupra Hugging Face
Fanatik.ro
Scandal-monstru la Steaua – U Craiova! Oltenii au scos echipa de pe teren la derby-ul de la juniori!
Adevărul
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai...
Playtech
Șoseaua aglomerată din România pe care a fost instalat deja sistemul „Big Brother”. Cum funcționează și cu ce...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jucătorul de la FCSB care vorbește singur! Nicolae Dică s-a dus la MM Stoica: "Lasă-l, că așa e el"
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost...
Newsweek
Pensionar cu 3.000 lei pensie după 40 de ani de muncă. „Sunt șocat!” Ce salariu a avut? Cum se face calculul?
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Michael Douglas nu lasă vârsta să-i dicteze viața: "Nu-i rău pentru 82 de ani". S-a amestecat printre turiști...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...