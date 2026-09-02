Perioadă dificilă din an pentru cei peste două milioane de români, alergici la ambrozie. Planta e în floare, iar vântul răspândește polenul. Medicii atrag atenția: netratată corect, boala alergică poate deveni cronică și se poate agrava de un an la altul. Pe de altă parte, autoritățile le reamintesc proprietarilor: necurățarea terenurilor unde crește ambrozia poate aduce sancțiuni de până la 20 de mii de lei.

Paul Hac se luptă de mulți ani cu alergia la ambrozie. Simptomele au apărut treptat și, inițial, nu le-a dat prea mare importanță. Cu timpul, alergia la ambrozie a ajuns să-i afecteze grav calitatea vieții.

„Cel mai greu e că nu poți să respiri noaptea, te odihnești greu, a doua zi ești obosit, ești amețit, ai dureri de cap, îți scade eficiența în ceea ce faci”, mărturisește Paul Hac.

Coșmarul prin care trece an de an l-a determinat să treacă la acțiune. Și-a asumat misiunea de a-i face și pe alții să conștientizeze pericolul.

„Am început în satul natal, am pus afișe pe stâlpii de înaltă tensiune, anunțuri pe rețelele sociale, am stat de vorbă cu oamenii”, mai spune bărbatul.

„E perioada din an în care ne-am muta în altă țară. E foarte greu, strănută foarte des, plânge încontinuu, respiră foarte greu. A încercat toate variantele: și puncție, și medicamente, și siropuri”, mărturisește soția unui pacient diagnosticat cu alergie la ambrozie.

„Netratate la timp, simptomele se agravează de la un an la celălalt. E foarte important ca persoanele care au simptome precum strănut, secreții nazale apoase, lăcrimare excesivă să opteze pentru un consult de specialitate. Boala alergică e o boală cronică, ce se agravează an de an atunci când nu este recunoscută și tratată corect”, spune Cătălin Hreniuc, directorul medical al Spitalului Județean Arad.

Legea obligă deja proprietarii de terenuri să distrugă ambrozia și să prevină răspândirea plantei. În Arad, primăria a intensificat controalele.

„Până în prezent, au fost întocmite 121 de somații și 15 avertismente. Proprietarii de terenuri care au primit aceste avertismente au la dispoziție 15 zile pentru a remedia situația”, transmite purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Amenzile pentru terenuri necurățate se ridică la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice și la 20.000 de lei pentru firme. Potrivit statisticilor, 5% din populația României suferă de alergie la ambrozie, iar alte 6 milioane riscă să dezvolte maladia.

redactor: Loredana Schipor

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia