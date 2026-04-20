Tratament salvator pentru un tânăr cu o boală gravă de ficat

Articol susținut de SANADOR

Florin este un tânăr care mereu s-a preocupat să aibă un stil de viață sănătos. La cei 45 de ani ai săi, avea o dietă echilibrată și alerga peste 40 de kilometri săptămânal. Lucrurile aveau însă să ia o întorsătură neașteptată, odată cu efectuarea unui set complet de analize de sânge, efectuat de rutină.

Rezultatele au arătat că tânărul avea deficit de vitamina D și un nivel al bilirubinei ușor crescut. Așa a început să ia din proprie inițiativă suplimente cu vitamina D3, doar că în câteva zile a dezvoltat un icter sever, pentru care a mers imediat la un spital de boli infecțioase, crezând că are hepatită. În urma investigațiilor, medicii au exclus prezența infecției virale și i-au recomandat o consultație de hematologie. Analizele efectuate la un alt spital au arătat un nivel al bilirubinei și mai mare, fără vreo modificare a rezultatelor analizelor pentru ficat. Medicii de aici au decis să îi facă și o ecografie, pentru suspiciunea de ficat gras. Ulterior, i s-a administrat și o perfuzie pentru scăderea bilirubinei, apoi a fost lăsat să plece acasă, cu indicația de a repeta analizele peste două săptămâni și de a efectua, în plus, și un colangio-RM.

Florin a preferat să nu mai aștepte, așa că s-a programat chiar a doua zi la o clinică privată pentru examenul RMN al căilor biliare. Investigația a relevat prezența unei tumori de mari dimensiuni, care făcea ca tânărul să fie suspect de un cancer al căilor intrahepatice. Ulterior, bărbatul a mers la un spital privat din București, unde medicul chirurg căruia i s-a adresat i-a recomandat excizia tumorii și a celor două segmente ale ficatului afectate, respectiv segmentele 6 și 7 din lobul hepatic drept. Intervenția a decurs fără probleme, iar pacientul s-a recuperat cu ușurință.

Diagnosticul de cancer hepatic, respectiv colangiocarcinom intrahepatic stadiul II, a fost confirmat de examenul histopatologic. Postoperator, Florin a urmat câteva ședințe de chimioterapie și radioterapie în Viena. După finalizarea tratamentului oncologic, medicii austrieci i-au spus că boala se află în remisie completă, însă i-au mai recomandat câteva ședințe de chimioterapie. Pe acestea, pacientul a ales să le facă în România. Remisia completă a bolii a fost confirmată de un examen PET-CT, iar Florin s-a întors la activitățile sale obișnuite, cu efectuarea controalelor de monitorizare.

La un an distanță, investigațiile imagistice au evidențiat însă patru noi leziuni, de mici dimensiuni, localizate în zone diferite ale ficatului. Speriat, Florin a decis să se adreseze Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, de altfel o personalitate în transplantul hepatic din România. În urma analizării dosarului medical, Prof. Dr. Vlad Brașoveanu i-a indicat un transplant hepatic ca singură opțiune de tratament care i-ar fi putut salva viața.

Din păcate, Florin nu se încadra în criteriile pentru un transplant de ficat de la donator în moarte cerebrală, prin urmare a început să caute soluții pentru a găsi o persoană compatibilă care să îi doneze o parte din ficat. Salvarea a venit chiar de la soția sa.

Intervenția, realizată de o echipă complexă coordonată de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, a avut loc la Spitalul Clinic SANADOR, singurul spital privat din România unde se realizează transplant hepatic de la donator în viață. Lobul drept al ficatului soției a fost recoltat în totalitate laparoscopic, aceasta recuperându-se foarte ușor, fără complicații. Întreaga intervenție pentru transplant s-a desfășurat fără probleme și s-a finalizat cu succes. Posteoperator, pacientul a avut o evoluție foarte bună, iar după 11 zile a primit permisiunea de a se externa.

În prezent, Florin se simte foarte bine, revine periodic la control și este recunoscător pentru șansa la viață, pe care a primit-o. La SANADOR, prin Centrul Integrat de Excelență în Boli Hepatice, pacienții cu afecțiuni hepatice au acces la o abordare multidisciplinară integrată, având acces la consultații de specialitate și investigații imagistice avansate, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător.

Atunci când există indicație pentru intervenție chirurgicală, inclusiv transplant hepatic, operațiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR de o echipă medicală cu experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complexe cazuri, într-un bloc operator foarte bine dotat. Succesul terapeutic este susținut de specialiști din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, nivel de competență extinsă.

