Mai multe medicamente necesare pacienților oncologici lipsesc în această perioadă, iar medicii sunt nevoiți, în unele cazuri, să amâne tratamentele sau să modifice schemele terapeutice. Cel puțin trei medicamente sunt semnalate ca fiind indisponibile, unele încă din luna iunie, deși în cazul anumitor produse datele Ministerului Sănătății indică existența a peste 5.000 de unități în stoc. Pacienții și medicii reclamă însă că acestea nu se găsesc în spitale.

Problemele vizează atât medicamente utilizate în tratamentul cancerului, cât și produse administrate pentru combaterea efectelor adverse provocate de tratamentele oncologice.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului, unele dintre medicamente lipsesc încă din luna iunie, iar livrările ar putea fi reluate abia în septembrie. În anumite cazuri, problemele sunt legate de fabricație.

Situația diferă însă de la un medicament la altul. În timp ce unele produse nu sunt disponibile din motive de fabricație, altele figurează în stocurile prezentate pe site-ul Ministerului Sănătății, în cantități de peste 5.000 de unități, dar nu se găsesc în spitale.

Medicii ajung să amâne sau să schimbe tratamentele

Lipsa medicamentelor are consecințe directe asupra pacienților. Medicii spun că, în asemenea situații, sunt nevoiți să amâne administrarea tratamentului cu câteva zile sau chiar pentru perioade mai lungi.

Acolo unde există alternative, aceștia pot modifica schema de tratament a pacientului.

Problemele privesc atât medicamente costisitoare, cât și produse ieftine. Unii pacienți ajung să fie nevoiți să își cumpere singuri tratamentul, însă costurile pot deveni imposibil de suportat pe termen mai lung, în special în cazul medicamentelor scumpe.

Situația este semnalată atât de pacienți și medici, cât și de asociațiile care îi reprezintă pe bolnavii de cancer.

Nu este pentru prima dată când pacienții oncologici se confruntă cu astfel de probleme. În ultimii ani, aceștia au reclamat periodic că anumite medicamente necesare tratamentului nu mai sunt disponibile.

Cezar Irimia: „Amânarea unui tratament înseamnă evoluția bolii”

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), avertizează asupra riscurilor pe care întârzierile le pot avea pentru pacienții oncologici.

„Știm cu toții că amânarea unui tratament înseamnă evoluția bolii sau pune în pericol viața pacientului. Pacienții cu cancer sunt disperați și strigă după ajutor”, a declarat Cezar Irimia.

Potrivit acestuia, aprovizionarea spitalelor depinde inclusiv de bugetele disponibile, iar lipsa medicamentelor este o problemă semnalată de ani de zile.

„Aprovizionările se fac în spitale după cum este și bugetul. În România, de ani de zile, pacienții reclamă un medicament sau altul. Ne informăm despre el, noi spunem care este statusul medicamentului respectiv, dacă sunt rezerve în țară. Dispar și medicamentele de chimioterapie, și nu numai”, a spus președintele FABC.

Irimia susține că, în aceste condiții, nu poate exista certitudine privind continuitatea tratamentelor de chimioterapie.

„Este clar că nu putem trage o concluzie asupra certitudinii tratamentului de chimioterapie în România. Suferim de subfinanțare. Este clar că suntem rușinea Europei la finanțarea din PIB a sănătății. În al doilea rând, ne lipsesc politicile coerente de sănătate”, a mai declarat Cezar Irimia.

Editor : Ș.A.