Vaccinuri gratuite și compensate pentru adulți în 2026: Lista completă în funcție de vârstă și risc medical

Data publicării:
Vaccinuri gratuite și compensate pentru adulți 2026. Foto Getty Images
Vaccinuri gratuite și compensate pentru adulți 2026. Foto Getty Images
În România, accesul la imunizare gratuită este garantat pentru anumite categorii de populație prin Programul Național de Vaccinare și prin schemele de compensare ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în acord cu politicile publice promovate de Ministerul Sănătății. Aceste mecanisme sunt concepute pentru a reduce riscul de îmbolnăvire și pentru a oferi protecție sporită grupurilor vulnerabile, inclusiv adulților și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Vaccinarea oferă protecție împotriva bolilor infecțioase cu impact major asupra sănătății și joacă un rol crucial în siguranța și bunăstarea comunității.

Vaccinuri pentru adulți în 2026 

Vaccinuri gratuite și compensate în România

Vaccin gripal 

Este gratuit pentru:

  • copii cu vârsta începând de la 6 luni și până la 19 ani;
  • gravide;
  • persoane cu vârsta de peste 65 de ani;
  • personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar.

De asemenea, beneficiază de gratuitate și persoanele cu vârsta mai mare de 19 ani și până la 65 de ani, care suferă de:

  • boli cardiovasculare cronice;
  • boli respiratorii cronice;
  • boli renale cronice;
  • boli hepatice cronice;
  • boli neurologice cronice;
  • boli metabolice, boli oncologice;
  • boli autoimune; malformații congenitale;
  • obezitate;
  • asplenie; pacient aflat în pregătire în vederea efectuării splenectomiei; infecție HIV/SIDA; terapie imunosupresoare; transplant;
  • imunosupresie congenitală;

Vaccin gripal compensat 50%

Beneficiază de compensare persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 de ani și până la 64 de ani, fără boli cronice.

Vaccinul gripal se administrează prin medicul de familie, pe baza apartenenței la una dintre categoriile eligibile, în cadrul Programului Național de Vaccinare.

Vaccin papilomavirus (HPV)

Este gratuit pentru:

  • fete și băieți cu vârsta între 11 ani și 26 de ani, respectiv până la împlinirea vârstei de 27 de ani, prin Programul Național de Vaccinare.

Compensat 50% pentru:

  • femei cu vârsta cuprinsă între 27 și 45 ani.

Vaccinul HPV compensat se eliberează pe bază de prescripție medicală și se administrează în cabinetul medicului de familie sau în unități medicale autorizate.

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular 

Este gratuit pentru:

  • gravide - recomandat în intervalul dintre săptămâna 27-36 la fiecare sarcină (se recomandă vaccinul combinat dTpa, adsorbit/ este un ser de rapel utilizat pentru imunizarea activă împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive);
  • adulți, rapel o dată la 10 ani, în raport cu antecedentele vaccinale. Se va administra rapel la fiecare 10 ani de la doza anterioară sau se reia schema de vaccinare în situația în care nu există antecedente vaccinale sau nu sunt cunoscute;
  • persoane cu transplant medular/de celule stem hematopoietice, cu vârsta mai mare de 14 ani. Vaccinarea se poate realiza cu cel puțin 3 săptămâni înainte de transplant și la 3-6 luni după acesta; 
  • persoanele fără titru detectabil de anticorpi (IgG) anti-pertussis, aflate în anturajul apropiat al pacienților cu transplant.

Vaccinul dTpa se administrează gratuit prin medicul de familie, în funcție de statusul vaccinal, sarcină sau apartenența la un grup special de risc.

Vaccin hepatitic B

Este gratuit pentru:

  • persoane dializate nevaccinate înainte de 1995 sau pacienți dializați cronic care necesită doze booster (rapel) documentate serologic;
  •  persoane cu infecție HIV/SIDA;
  •  persoane cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană;
  •  persoane care beneficiază de terapie imunosupresoare; • contacții direcți ai cazurilor confirmate cu hepatită B;
  •  persoane cu hepatopatii cronice (hepatită C, ciroză, ficat nonalcoolic, hepatită autoimună, nivel persistent al ALT/AST de 2 ori mai mare decât normalul);
  •  persoane cu asplenie;
  •  persoane cu diabet zaharat pentru grupa de vârstă 19-59 de ani; pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani, recomandarea rămâne la latitudinea medicului curant;
  • persoane cu boli ereditare predispozante pentru ciroza hepatică: boala Wilson, deficit de alpha-1 antitripsină, hemocromatoză;
  • personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar nevaccinat sau cu nivel al Ac antiHBs mai mic de 10 UI, după 3 doze de vaccin hepatitic B.

Vaccinul împotriva hepatitei B se administrează gratuit prin medicul de familie sau în unități medicale de specialitate, în baza indicației medicale și a încadrării în grupele eligibile.

Vaccin rujeolic-urlian-rubeolic

Este gratuit pentru:

  • persoane cu transplant medular;
    contacții fără titru detectabil de anticorpi (IgG) anti virus rujeolos și/sau anti virus rubeolos și/sau anti virus urlian ai persoanelor cu
  • transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană.

Vaccinul se administrează gratuit prin medicul de familie sau în centre medicale specializate, în special pentru persoanele din grupuri cu risc crescut sau contacți ai pacienților vulnerabili.

Vaccin meningococic

Este gratuit pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 6 săptămâni și 64 ani, aflate în una dintre următoarele situații:

  • infecție HIV/SIDA; asplenie;
  • pacient aflat în pregătire în vederea efectuării splenectomiei;
  • siclemie; implant cohlear, displazii congenitale ale urechii interne;
  • fistule de lichid cefalo-rahidian; boli oncologice;
  • terapie imunosupresoare; transplant; imunosupresie;
  • deficiențe persistente de componente ale complementului, pacienți care primesc recomandarea de tratament cu inhibitori de complement (anticorpi monoclonali umanizați) de ex: pacienții cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN), sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa), miastenia gravis generalizată (MGg) și tulburare din spectrul neuromielitei optice (TSNMO);
  • persoane cu vârsta începând de la 65 de ani.

Vaccinul meningococic gratuit se administrează prin medicul de familie sau în unități medicale specializate, pe baza recomandării medicale pentru persoanele eligibile

Vaccin pneumococic polizaharidic

Este gratuit pentru:

  • copiii cu vârsta sub 19 ani, născuți înainte de 1.10.2017 (copiii născuți după 1.10.2017 sunt vaccinați antipneumococic cu produse achiziționate de Ministerul Sănătății în cadrul Programului Național de Vaccinare (PNV);

Totodată, și pentru persoanele cu vârsta începând de la 19 ani și până la 64 de ani inclusiv, aflate într-una dintre următoarele situații:

  • infecție HIV/SIDA; asplenie;
  • pacient aflat în pregătire în vederea efectuării splenectomiei;
  • siclemie; boli respiratorii cronice; boli renale cronice;
  • implant cohlear, displazii congenitale ale urechii interne;
  • fistule de lichid cefalo-rahidian; boli oncologice;
  • terapie imunosupresoare; transplant;
  • imunosupresie congenitală; drenaj ventricular extern;
  • diabet zaharat; boli cardiovasculare; hepatopatii cronice;
  • leucemii, limfoame, mielom multiplu;

De asemenea, și pentru categoriile următoare:

  • pentru persoane cu vârsta începând de la 65 de ani;
  • personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar.

Vaccinul pneumococic polizaharidic se administrează gratuit prin medicul de familie, în funcție de vârstă și de prezența unor afecțiuni cronice sau factori de risc.

Vaccin varicelic viu atenuat

Este gratuit pentru persoanele fără titru detectabil de anticorpi (IgG) anti virus varicelic, aflate în anturajul apropiat al pacienților cu transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană.

Vaccinul varicelic se administrează gratuit în unități medicale autorizate, la recomandarea medicului, pentru persoanele eligibile din anturajul pacienților cu risc crescut. Sursa: INSP/ Ordinele Ministerului Sănătății nr. 3120/2023 și 5135/2024

Efectele adverse ale vaccinurilor

„Există un tabel în care sunt listate toate efectele adverse ale tuturor vaccinurilor, de la cele mai simple și ușoare, care pot apărea în unele cazuri, până la cele care pot apăre sub formă mai violentă, în cazuri rare, sub forma unei reacții alergice sau de tip anafilactoid. Efectele adverse este bine să fie raportate, deoarece semnalizarea acestora duce, automat, la îmbunătățirea prospectelor. Nu există dovezi că vaccinurile ar provoca decese.

Recomandăm să fie citite prospectele, să fie raportate efectele adverse, fie către medic, fie direct online, pentru că există această opțiune pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). Vaccinurile moderne sunt foarte bine purificate, în doze unice, într-o seringă care are un ac sudat, subțire, cu un vârf oblic. Toate acestea fac ca vaccinarea să producă extrem de puține reacții locale.

În general, nu ne așteptăm la reacții locale sau generale. Apar foarte rar, însă nu trebuie să sperie pe nimeni.Inocularea (introducerea) unui vaccin imită, de fapt, procesul prin care noi ne îmbolnăvim de la un microb, mai exact imită reacția inflamatorie produsă în organism. Când organismul are o reacție, înseamnă că sistemul lui imunitar este bun.”, a explicat pentru Digi24.ro Sandra Alexiu, președinte al Asociației Medicilor de Familie din București-Ilfov

