Victorie pentru Trump. Curtea Supremă din Panama a anulat concesiunea acordată conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong

Curtea Supremă din Panama a anulat, joi, concesiunea care permitea conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong să exploateze două porturi pe Canalul Panama, în contextul în care Statele Unite doresc să reducă prezenţa Chinei în această cale navigabilă interoceanică strategică, relatează AFP.

Adunarea plenară a Curţii a declarat „neconstituţionale” legile în temeiul cărora CK Hutchison exploatează porturile situate la cele două intrări ale canalului, potrivit unui comunicat al instituţiei, informează News.ro.

Nulitatea contractelor, care vizează porturile Cristobal (pe coasta Atlanticului) şi Balboa (pe coasta Pacificului), a fost solicitată de Curtea de Conturi din Panama, care a depus două plângeri anul trecut, considerând că acestea au dat naştere la nereguli.

Aceste plângeri au fost depuse sub presiunea lui Donald Trump, care a ameninţat anul trecut că va prelua controlul asupra canalului, afirmând că acesta se află sub influența Beijingului.

Preşedintele statului Panama, José Raúl Mulino, a calificat de asemenea în repetate rânduri aceste contracte ca fiind „păguboase” şi „contrare intereselor naţionale”.

Preşedintele american cere acum Panama condiţii preferenţiale pentru utilizarea canalului de către navele americane.

CK Hutchison, fondat de miliardarul Li Ka-shing, este unul dintre cele mai mari conglomerate din Hong Kong, prezent în sectoarele financiar, comerţ cu amănuntul, dar şi infrastructură, telecomunicaţii şi logistică. Filiala sa Hutchison Ports PPC gestionează din 1997 porturile Cristobal şi Balboa. A obţinut o primă concesiune de 25 de ani, prelungită cu 25 de ani în 2021.

În ianuarie 2025, filiala a afirmat că a plătit 59 de milioane de dolari statului panamez în ultimii trei ani şi că personalul său este aproape în întregime panamez.

Vineri, în jurul orei 05:40 GMT (7:40, ora României), acţiunile CK Hutchison la Bursa din Hong Kong scăzuseră cu 5,28%.

În martie 2025, grupul a acceptat să cedeze controlul asupra celor două porturi unui conglomerat condus de fondul american BlackRock, dar tranzacţia, pe care China o priveşte cu suspiciune, nu a fost încă finalizată.

Canalul, construit de Statele Unite şi inaugurat în 1914, a trecut în proprietatea panamezilor în 1999 în cadrul unor tratate bilaterale, negociate sub mandatul preşedintelui democrat american Jimmy Carter (1977-1981). Statele Unite şi China sunt cei doi principali utilizatori ai acestei căi navigabile de 80 km care leagă Oceanul Pacific de Oceanul Atlantic şi prin care tranzitează 5% din comerţul maritim mondial.

Administraţia Canalului Panama a anunţat în noiembrie că mai multe grupuri chineze sunt interesate de o licitaţie pentru construirea a două noi porturi pe această cale navigabilă.

Editor : Ș.R.