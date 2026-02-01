Live TV

Video Val de controale ANPC în toată țara. Inspectorii au descoperit nereguli grave: amenzi de peste 7 milioane de lei

Inspectorii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut controale de amploare în toată țara. Mai bine de 2.000 de firme au fost verificate, iar sancțiunile depășesc 7 milioane de lei.

Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au găsit nereguli grave la cei peste 2.000 de operatori economici verificați: produse expirate și cu mucegai, alimente ținute în condiții necorespunzătoare, promoții expirate, ca să inducă în eroare consumatorii, vânzarea de jucării periculoase ori fără informații privind siguranța sau nereguli în ceea ce privește vânzarea bijuteriilor, potrivit jurnalistei Digi24 Andra Dobrea.

Și acestea sunt doar câteva exemple. Sancțiunile sunt pe măsură. În total, în cele 5 zile de controale, inspectorii au dat amenzi de peste 7 milioane de lei.

În plus, inspectorii au dat aproape 1.000 de avertismente, iar produsele neconforme au fost oprite de la comercializare.

În cazul a 24 de firme, activitatea a fost suspendată până la remedierea problemelor.

Citește și:

Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără probleme”: O abordare simplistă şi periculoasă

