Agenția LOTO unde se vând cele mai multe bilete câștigătoare. Duminică s-au câștigat 4,7 milioane de euro

Unii caută o viaţă şi nu reuşesc să descopere secretul câştigării loteriei. Poate ar trebui să-şi încerce norocul la Galaţi. O agenţie Loto din oraş a dat cinci poturi uriaşe în ultimii 10 ani. Ultimul, chiar ieri: premiul cel mare la loto 6/49 - echivalentul în lei a 4,7 milioane de euro.

Agenţia LOTO din piaţa Energiei este una cu noroc. La extragerea de duminică, biletul câştigător, în valoare de peste 4,7 miloane de euro, s-a jucat chiar aici. Toate cele trei câmpuri ale biletului au fost completate, iar jucătorul a ales mai multe numere pe fiecare bilet, aşa că a plătit aproximativ 1.000 de lei pe varianta jucată.

Bărbat: Bravo lui, îmi pare bine că a ieşit.

Reporter: Obişnuiţi să jucaţi la Loto?

Bărbat: Daaa, mă ţin de joc.

Reporter: Şi aţi avut noroc?

Bărbat: Am mai luat, câte 70 d elei, 80 de lei.

Bărbat: Foarte bine, norocos, asta e.

Reporter: Acum le verificaţi şi dumneavoastră?

Bărbat: Da, da n-am ştiu că s-a câştigat aici.

Reporter: Ce aţi face cu atâţi bani dacă aţi fi fericitul câştigător?

Bărbat: N-ajung ce aş vrea eu să fac, deci ce aş vrea eu să fac nu-mi ajung.

Femeie: Da, am câştigat 30 de lei, acum.

Reporter: Acum la extragerea de duminică, da?

Femeie: Da, da de duminică seara.

Reporter: O agenţie norocoasă, tot aici s-a câştigat potul cel mare.

Femeie: Am auzit acuma când am ridicat şi banii...

Casiera agenţiei spune că în cei 20 de ani de când lucrează aici a vândut o mulţime de bilete câştigătoare.

Veta Radu, casier: E de ajuns să joci o variantă simplă de 6 numere ca să câştigi.

Cel mai mare premiu pe un bilet jucat în agenţia din piaţa Energiei, în valoare de aproape 11 milioane de euro, a fost câștigat de un pompier ISU Galați, în septembrie 2009.

