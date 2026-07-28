Angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%

Angajații români se plâng de salarii, indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Asta deși primesc, în medie, 8.000 de lei pe lună, mult peste salariul mediu pe economie.

În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din România, cu o medie netă de 8.000 lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări.

În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 lei.

La polul opus se află domeniile care generează și cele mai multe locuri de muncă. De exemplu, în retail, venitul mediu net lunar este de aproximativ 4.300 lei pe lună.

Datele arată că așteptările salariale ale angajaților sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment.

Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari față de ceea ce se oferă în acest moment pe piață.

Editor : M.B.