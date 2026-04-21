Autobuzele liniilor 100 şi 442 nu vor mai opri în staţia „Aeroport Henri Coandă Sosiri”, din 22 aprilie

Autobuzele liniilor 100 şi 442 nu vor mai opri în staţia "Aeroport Henri Coandă Sosiri" începând de miercuri, 22 aprilie, din cauza lucrărilor desfăşurate în zona terminalului "Sosiri" al Aeroportului Internaţional "Henri Coandă", a anunţat, marţi, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

"Măsura intră în vigoare începând de miercuri, 22 aprilie 2026, iar de la această dată şi până la finalizarea lucrărilor, vehiculele liniilor 100 şi 442 vor opri doar în staţia comună "Aeroport Henri Coandă Plecări", care va fi redenumită "Aeroport Henri Coandă", se menţionează în comunicat.

Editor : A.P.