Live TV

Lovitură pentru pasagerii cărora li se pierd bagajele în aeroport și vor să dea în judecată compania. Ce a decis Curtea de Justiţie UE

Data publicării:
femeie cu bagajul la aeroport
Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Achiziţionarea online a unui bilet de avion nu înseamnă că instanţa de la locul de reşedinţă al pasagerului care a achiziţionat biletul este competentă să soluţioneze acţiunea de solicitare de despăgubire în cazul pierderii bagajelor, a decis joi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Cazul se referă la o pasageră care a cumpărat un bilet de avion pentru un zbor Madrid - Barcelona al companiei aeriene Vueling Airlines. Ea a cumpărat biletul de la domiciliul său din Fuenlabrada, în Madrid, prin intermediul unei platforme independente de vânzări online.

La aeroportul din Madrid, pasagera a adăugat înregistrarea bagajelor ca serviciu suplimentar la zbor. Bagajele au fost ulterior pierdute.

Pasagera afectată a depus o cerere de despăgubire la o instanţă din Fuenlabrada, care a întrebat CJUE dacă se poate considera competentă, deoarece este locul de reşedinţă al pasagerului, de unde îşi rezervase zborul online, scrie Agerpres, preluând EFE.

Instanţa cu sediul la Luxemburg a răspuns că reşedinţa pasagerului nu poate fi echivalată cu locul în care se află biroul transportatorului prin intermediul căruia a fost încheiat contractul şi, prin urmare, este insuficientă pentru a conferi competenţă instanţei de la domiciliul pasagerului.

Mai concret, CJUE subliniază printre altele că ar fi contrar obiectivului unui echilibru echitabil între interesele consumatorilor şi cele ale operatorilor de transport aerian, precum şi celui al previzibilităţii şi al securităţii juridice să se considere că, din cauza vânzării online de servicii de transport aerian, aceşti operatori de transport trebuie să suporte riscul de a fi acţionaţi în justiţie oriunde în lume unde este disponibilă oferta online, inclusiv în locuri în care nu dispun de nicio prezenţă fizică sau care nu au nicio legătură cu transportul în cauză.

În plus, în cursul lucrărilor pregătitoare ale Convenţiei de la Montreal, numeroase delegaţii şi-au exprimat opoziţia faţă de adăugarea unui criteriu de atribuire a competenţei care să corespundă domiciliului sau reşedinţei principale şi permanente a pasagerului. Prin urmare, domeniul său de aplicare a rămas limitat la cazurile de deces sau de vătămare a pasagerului.

CJUE a clarificat în continuare că normele Convenţiei de la Montreal se aplică şi zborurilor între două aeroporturi din acelaşi stat membru, având în vedere că legislaţia UE şi-a extins domeniul de aplicare pentru a include astfel de rute interne.

De asemenea, CJUE a statuat că, întrucât transportul bagajelor constituie un serviciu auxiliar, contractul relevant pentru determinarea instanţei competente este contractul de transport aerian al pasagerului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0840824555
1
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
Corveta Soobrazitelni
3
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
4
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
5
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Digi Sport
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Momente de coșmar la bordul avionului iranian. Foto captură video
Clipe de coșmar pentru pasagerii unui avion al Sepehran Airlines, care a suferit o explozie a unui pneu și avarii la motor
mae inquam octav ganea
Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Belgia
avion tarom care decoleaza
Primul avion Boeing 738 Max 8 a intrat în flota TAROM și a primit numele „Mircea Lucescu”. Pe ce rute va zbura
F-16 Polonia
Alertă la granița României: Ținte aeriene detectate lângă Vâlcove, F-16 ridicate pentru monitorizare
zelenski iese din avionul lui
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Palatul Cotroceni: AUR și PSD s-au oferit, pe rând, să...
ponta
Ponta se oferă pentru funcția de premier: „Dacă voi fi desemnat, voi...
Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: Viitorul premier „să...
nicusor dan george simion consultari cotroceni
George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac...
Ultimele știri
Dezvăluiri din culisele negocierilor cu Nicușor Dan. Petrișor Peiu: „Nu a mai fost ostil. A fost deschis la a înțelege poziția noastră”
Ce-și propune legea UE pentru restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale. „Copilăria înapoi la copii”
Avertisment dur al șefului NATO: „Ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Palatul Buckingham, reacție fără precedent după acuzațiile contelui Spencer despre Diana: „Durerea poate...
Cancan
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Fanatik.ro
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale...
Adevărul
Fostul șef al armatei ucrainene avertizează: armele noi nu pot câștiga un război cu strategii vechi
Playtech
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit subit la doar 30 de ani. Era însărcinată cu primul ei copil: ”10 minute mai târziu a fost găsită...
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kevin Costner, pozat cu o femeie cu 31 de ani mai tânără. Cine e blonda alături de care actorul alimentează...
Adevarul
Alegerile legislative, un „test de rezistență" pentru regimul lui Putin. „Rusia nu poate continua așa încă...
Newsweek
Pensie recalculată, blocată de soft: pensionarii așteaptă de luni întregi deciziile. „Nu merge programul”
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Complimentele ei i-au atins inima. Amy Poehler l-a făcut să plângă pe Robert De Niro: „Nu-mi vine să cred”
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”