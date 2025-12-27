Autorul crimei de la Turnul Măgurele a fost arestat preventiv. Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor

Bărbatul care și-a ucis bunicul în noaptea de Crăciun a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, după ce judecătorii din Teleorman au admis propunerea procurorilor. Bărbatul de 32 de ani și-a recunoscut fapta în timpul audierilor.

Crima a avut loc în noaptea de 24 spre 25 decembrie, într-o locuință din Turnu Măgurele. Bătrânul în vârstă de 86 de ani a fost găsit mort, în dimineața de Crăciun, de către un vecin care îl îngrijea. Victima avea leziuni la cap, iar procurorii au stabilit că omorul a avut loc prin cruzimi.

"La data de 25.12.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a înregistrat sesizarea din oficiu a organelor de poliţie din cadrul IPJ Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor calificat, constând în aceea că la data de 25.12.2025, prin cruzimi ţi profitând de starea vădită de vulnerabilitate a victimei, o persoană de sex masculin în vârstă de 86 de ani a fost ucisă în timp ce se afla la locuinţa acesteia din municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman. Având în vedere sesizarea, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman şi organele de poliţie din cadrul IPJ Teleorman au efectuat cercetări în vederea stabilirii circumstanţelor în care a fost săvârşită fapta, stabilindu-se că probele indică drept autor pe numitul B.C.A. în vârstă de 32 de ani, nepot al victimei", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

Pe parcursul acțiunii de depistare a agresorului au fost 70 de poliţişti cu 32 de autospeciale şi 13 jandarmi cu 3 autospeciale, care au acţionat în vederea identificării persoanei în cauză. De asemenea, bărbatul a fost dat în urmărire la nivel naţional, fiind utilizate toate mijloacele legale şi operative pentru depistarea acestuia.

Vineri, poliţiştii aflaţi în filtrul rutier instituit cu scopul prinderii bărbatului căutat, în municipiul Turnu Măgurele, au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii, la o distanţă de aproximativ 500 de metri faţă de patrula de poliţie, se află un bărbat care prezenta semnalmentele persoanei bănuite de comiterea infracţiunii de omor. Având în vedere că locul nu se afla în câmpul vizual al patrulei, aceasta s-a deplasat imediat la zona indicată, iar în extravilan, în proximitatea Şoselei Alexandria, la vederea organelor de poliţie, bărbatul s-a ascuns într-o zonă cu vegetaţie, poliţiştii înconjurând zona respectivă, imobilizându-l. De la comiterea faptei şi până la prinderea sa, bărbatul a evitat contactul cu poliţiştii, deplasându-se cu precădere în extravilanul mai multor localităţi.

