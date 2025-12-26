Live TV

Autorul crimei de la Turnu Măgurele şi-a recunoscut fapta. El urmează să fie arestat

Data publicării:
masina de politie
Mașină de poliție. Foto. Profimedia
Autorul crimei de la Turnu Măgurele şi-a recunoscut fapta în urma audierilor, acesta fiind deja reţinut de poliţişti şi urmând să fie prezentat sâmbătă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Teleorman cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, a informat vineri Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman.

„La data de 25.12.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a înregistrat sesizarea din oficiu a organelor de poliţie din cadrul IPJ Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor calificat, constând în aceea că la data de 25.12.2025, prin cruzimi ţi profitând de starea vădită de vulnerabilitate a victimei, o persoană de sex masculin în vârstă de 86 de ani a fost ucisă în timp ce se afla la locuinţa acesteia din municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman. Având în vedere sesizarea, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman şi organele de poliţie din cadrul IPJ Teleorman au efectuat cercetări în vederea stabilirii circumstanţelor în care a fost săvârşită fapta, stabilindu-se că probele indică drept autor pe numitul B.C.A. în vârstă de 32 de ani, nepot al victimei”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

Sursa citată precizează că s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie.

Autorul crimei de la Turnu Măgurele, a cărui victimă a fost un bătrân în vârstă de 86 de ani, a fost prins de poliţişti, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

„Bărbatul bănuit de comiterea infracţiunii de omor a fost prins şi se află în custodia organelor de poliţie”, a transmis IPJ Teleorman.

Urmărirea

Poliţiştii din Turnu Măgurele au fost sesizaţi, joi dimineaţă, prin apel la 112, că un bătrân în vârstă de 86 de ani se află decedat în casă, prezentând urme de violenţă fizică.

Anchetatorii au mers la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă, fapt pentru care au deschis un dosar penal privind comiterea infracţiunii de omor.

Imediat după primirea apelului prin S.N.U.A.U. 112, au fost dispuse măsuri operative la nivelul întregului judeţ, fiind instituite filtre rutiere, precum şi activităţi de căutare, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.

În aceste activităţi au fost angrenaţi 70 de poliţişti cu 32 de autospeciale şi 13 jandarmi cu 3 autospeciale, care au acţionat în vederea identificării persoanei în cauză.

De asemenea, bărbatul a fost dat în urmărire la nivel naţional, fiind utilizate toate mijloacele legale şi operative pentru depistarea acestuia.

Pe parcursul întregii acţiuni, poliţiştii au colaborat permanent cu structurile operative din judeţele limitrofe, precum şi cu Direcţia Generală de Poliţie a municipiului Bucureşti, în vederea facilitării depistării persoanei bănuite de comiterea faptei.

Vineri, poliţiştii aflaţi în filtrul rutier instituit cu scopul prinderii bărbatului căutat, în municipiul Turnu Măgurele, au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii, la o distanţă de aproximativ 500 de metri faţă de patrula de poliţie, se află un bărbat care prezenta semnalmentele persoanei bănuite de comiterea infracţiunii de omor.

Având în vedere că locul nu se afla în câmpul vizual al patrulei, aceasta s-a deplasat imediat la zona indicată, iar în extravilan, în proximitatea Şoselei Alexandria, la vederea organelor de poliţie, bărbatul s-a ascuns într-o zonă cu vegetaţie, poliţiştii înconjurând zona respectivă, imobilizându-l.

De la comiterea faptei şi până la prinderea sa, bărbatul a evitat contactul cu poliţiştii, deplasându-se cu precădere în extravilanul mai multor localităţi.

Bărbatul a fost reţinut şi urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunerea de arestare preventivă.

 

