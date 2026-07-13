Comandantul unei brigăzi a armatei ucrainene și mai mulți soldați au fost arestați într-un caz de dublă crimă. Anunțul lui Zelenski

Comandantul brigăzii 155 mecanizate a armatei ucrainene, brigadă care a fost instruită parţial în Franţa şi a fost deja marcată de scandaluri, a fost arestat, împreună cu mai mulţi membri ai unităţii, ca suspecţi într-un caz de dublă crimă în Ucraina, a spus luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Zece persoane au fost arestate până acum. Din nefericire, printre ele se află membri ai brigăzii 155, precum şi fostul ei comandant”, a scris Zelenski pe X, vorbind despre o „tragedie oribilă” pentru care toţi cei implicaţi „vor fi traşi la răspundere pe deplin”.

Stanislav Luceanov, care a preluat conducerea brigăzii în februarie, conform portalului ucrainean Hromadske, este suspectat de crimă şi de punerea la cale a unei crime, fapte pentru care riscă închisoare pe viaţă, relatează AFP, citată de Agerpres.

Brigada respectivă, denumită „Anna de Kiev”, a fost înfiinţată în 2024 şi era menită să fie o forţă de luptă performantă a armatei ucrainene, fiind salutată de preşedinţii Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski ca un simbol al cooperării militare dintre Paris şi Kiev.

Însă, după desfăşurarea sa pe front, controversele s-au înmulţit în legătură cu penuria de echipamente, dezertări în masă şi suspiciuni de corupţie. Brigada 155 mecanizată numără în jur de 4.500 de soldaţi, jumătate dintre ei instruiţi în Franţa.

Acest caz intervine în contextul în care preşedintele ucrainean se află la Paris pentru un summit al Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina reunit de preşedintele francez.

Cazul în care este implicat Stanislav Luceanov priveşte dispariţia, în urmă cu mai multe săptămâni, a doi fraţi după o „altercaţie” cu o femeie care locuia în vecinătate, din cauza unor zgomote, conform poliţiei ucrainene.

Cei doi bărbaţi au fost ridicaţi sub ameninţarea armelor din localitatea Kalinivka din regiunea Kiev şi ţinuţi captivi în regiunea Poltava (centru) „o perioadă prelungită” înainte de a fi ucişi, trupurile lor ciuruite de gloanţe fiind găsite într-o zonă împădurită, a precizat poliţia într-un comunicat.

Stanislav Luceanov îşi abandonase postul şi era căutat de atunci, a indicat sâmbătă unul dintre comandamentele armatei.

Luni, ministrul de interne Igor Klimenko a denunţat „o crimă oribilă”.

„Răsunetul pe care l-a provocat a declanşat o dezbatere publică privind comportamentul anumitor militari în spatele frontului. Este inadmisibilă reglarea conflictelor prin metode de bandiţi', a adăugat ministrul.

Editor : M.B.