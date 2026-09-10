Live TV

Când devine obligatorie schimbarea buletinului. Situațiile în care românii au la dispoziție cel mult 15 zile

Data publicării:
Când se schimbă buletinul.Inquam Photos Octav Ganea
Când se schimbă buletinul.Inquam Photos Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
În cât timp trebuie solicitat primul act de identitate Când trebuie depusă cererea înainte de expirarea documentului Cartea electronică de identitate poate fi cerută înainte de expirarea actului actual Până când mai este valabilă Cartea de identitate model 1997

Cetățenii români trebuie să solicite eliberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire.

Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea.

În cât timp trebuie solicitat primul act de identitate

Primul document de identitate trebuie cerut în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, potrivit informațiilor publicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

O regulă distinctă se aplică persoanelor cărora le-a fost acordată sau care au redobândit cetățenia română și aleg să își stabilească domiciliul în România. În acest caz, solicitarea trebuie depusă în cel mult un an de la data acordării/redobândirii cetățeniei.

Obligațiile sunt prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 97/2005, actul normativ care reglementează evidența, domiciliul, reședința și documentele de identitate ale cetățenilor români.

Când trebuie depusă cererea înainte de expirarea documentului

Persoanele care dețin deja un act valabil pot solicita unul nou cu cel mult 180 de zile înainte de data expirării. Cererea nu trebuie însă amânată până în ultimele zile: termenul-limită este de 15 zile înainte ca valabilitatea documentului să înceteze.

Documentul existent rămâne la titular până la înmânarea celui nou, precizează Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Schimbarea numelui sau a domiciliului impune un termen de 15 zile

Eliberarea unui nou act trebuie solicitată în cel mult 15 zile atunci când se modifică numele de familie, prenumele, data nașterii sau adresa de domiciliu a titularului.
Același interval se aplică dacă autoritățile schimbă denumirea ori rangul localității sau numele străzii. Cererea este necesară și în cazul renumerotării sau rearondării imobilului de domiciliu, precum și atunci când sunt înființate localități ori străzi.

În cazul cărții electronice de identitate, schimbarea domiciliului poate fi operată în suportul electronic al documentului prin depunerea unei solicitări la oricare serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor.

Cartea electronică de identitate poate fi cerută înainte de expirarea actului actual

Trecerea la cartea electronică de identitate nu este condiționată de apropierea datei de expirare a documentului deținut. Potrivit legii, există posibilitatea de a solicita oricând preschimbarea unui act de identitate aflat în termenul de valabilitate.

Regula se aplică indiferent dacă solicitantul are buletin de identitate, carte de identitate model 1997, carte de identitate provizorie sau carte de identitate simplă. Cererea pentru emiterea CEI poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor din țară.

Până când mai este valabilă Cartea de identitate model 1997

În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv Cartea electronică de identitate (CEI) și Cartea de identitate simplă (CIS), ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate.

Odată cu implementarea infrastructurii tehnice la nivel național, vechiul model de carte de identitate emis începând din 1997 este retras treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), cetățenii care dețin o Carte de identitate model 1997 aflată încă în termen de valabilitate o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. De la această dată, documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate nu a expirat.

Motivul este că modelul emis în 1997 este realizat pe suport de hârtie tip Teslin și include elemente de securitate considerate învechite în raport cu standardele europene actuale. Autoritățile arată că acest document este mai vulnerabil la falsificare și nu mai oferă nivelul de protecție impus în prezent.

Începând cu 1 august 2026, la nivelul întregii țări, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor dispun de stații mobile care permit preluarea cererilor la domiciliul persoanelor care, din motive medicale, nu se pot deplasa la sediul serviciului de evidență a persoanelor. Astfel, documentele necesare, imaginea facială, amprentele și semnătura pot fi preluate la domiciliul solicitantului sau în locul în care acesta se află, asigurând accesul acestei categorii de persoane la Cartea Electronică de Identitate sau, după caz, la Cartea de Identitate Simplă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
2
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
Donald Trump
3
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare...
MIHAI_FIFOR_170912_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Doar unul în plus la număr”. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor a...
potra georgescu
5
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Digi Sport
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cum se obține cartea electronică de identitate. Foto Getty Images
Documentul electronic care înlocuiește pașaportul și oferă acces rapid la servicii publice în 2026. Este disponibil și pentru minori
Mein Kampf
Mein Kampf, de Adolf Hitler, în topul vânzărilor de ebook. Cititorii preferă ediţia în format electronic faţă de cea pe hârtie
Recomandările redacţiei
cladire lucrare statul la stat captura
PNRR și încropeala românească. Doar un sfert dintre proiecte...
Steag UE
„Un public ambițios, dar deziluzionat”. Europenii doresc o Europă...
John Ratcliffe, directorul CIA
Șeful CIA ar putea juca un rol mai important în negocierile de pace...
President Donald Trump Delivers Remarks at Steel Across America
25 de ani de la 11 septembrie. Cum încearcă Donald Trump să-și lege...
Ultimele știri
Preţul gazelor a sărit la cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă
Trump promite câte 5.000 de dolari pentru fiecare american dacă partidul său păstrează controlul asupra Congresului. Ce spun sondajele
Cine poate cumula pensia cu salariul în 2026: Condițiile impuse și limita de venit prevăzută de lege
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noroc incredibil pentru trei zodii până pe 22 septembrie. Începe una dintre cele mai frumoase perioade pentru...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Ce afacere! Gigi Becali i-a setat deja prețul lui Denis Drăguș! Cât vrea patronul FCSB să încaseze pentru...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cum a apărut Peluza Sud din galeria Stelei. Ce șanse sunt de împăcare cu Nordul de la FCSB
Adevărul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și...
Playtech
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin...
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
Pro FM
Kelly Osbourne a slăbit atât de mult după moartea lui Ozzy încât nu s-a mai recunoscut: „Vedeam doar o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Optimismul Ucrainei pe front se erodează, în timp ce Rusia amenință „centura de fortărețe” din est
Newsweek
A apărut cuponul de pensie pe septembrie în e-Talon! Ce trebuie să verifice acum pensionarii în contul CNPP
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Rapperul de la Paraziții a vorbit despre diagnosticul primit