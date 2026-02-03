Live TV

Video „Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei

Data publicării:
TOC-„
Sursa foto: X

Forțele de apărare ale Ucrainei au distrus pentru prima dată de la începutul războiului sistemul greu de lansare a rachetelor „TOS-1A Solntsepiok” chiar pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost comunicat de batalionul de sisteme fără pilot „Bulava” al Brigăzii 72 mecanizate separate „Cernihivski Zaporozhci”.

În videoclipul publicat se poate vedea cum dronele FPV au lovit de patru ori cu precizie ținta, după care a avut loc o explozie puternică a muniției. Lovitura a fost dată asupra poziției inamicului din regiunea Belgorod. Militarii ucraineni numesc această operațiune unică și subliniază că războiul „se întoarce acolo de unde a fost adus”.

Batalionul „Bulava” subliniază că acesta este primul caz confirmat de distrugere a unui „Solntsepiok” pe teritoriul rus. Potrivit acestora, acesta nu este doar un succes militar, ci și un semnal simbolic important pentru forțele de ocupație.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

TOS-1A „Solntsepiok (n.red. în traducere liberă ar însemna „topitorul soarelui”) este considerat unul dintre cele mai brutale tipuri de armament ale armatei Federației Ruse. Acest sistem utilizează muniție termobarică și este destinat distrugerii fortificațiilor și forțelor vii. Utilizarea sa duce adesea la distrugeri pe scară largă și consecințe grave pentru oameni. Costul unei astfel de instalații este estimat la aproximativ 10 milioane de dolari, ceea ce face ca distrugerea ei să fie o lovitură și mai dură pentru armata rusă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
MCZoYXNoPWI1ZTRkNGFiN2ExODE5OTZhMzdhOTRmOGFiNDk3MmQ2.thumb
„Rusia e pregătită.” Declarație alarmantă a adjuntului lui Lavrov despre tratatul pentru arme nucleare New START
Johann Wadephul
Reacția Germaniei după ce a fost acuzată de Rusia că sprijină Ucraina din spirit revanşard
soldați pe front în ucraina
Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore (Financial Times)
Andrii Sybiha
Reacția Ucrainei după apelul șefului FIFA ca Rusia să fie reprimită în fotbalul internațional
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda. ISW explică ce ar putea pregăti Putin
Recomandările redacţiei
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul...
barbat in zapada in ger
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate...
hnzfhbz
Pacient în „spitalul morții”: Bolnavi de cancer tratați în frig și...
Ultimele știri
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat
Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii se schimbă definitiv în februarie 2026. Zilele cheie din luna marilor răsturnări de situație
Cancan
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin...
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”