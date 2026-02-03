Forțele de apărare ale Ucrainei au distrus pentru prima dată de la începutul războiului sistemul greu de lansare a rachetelor „TOS-1A Solntsepiok” chiar pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost comunicat de batalionul de sisteme fără pilot „Bulava” al Brigăzii 72 mecanizate separate „Cernihivski Zaporozhci”.

În videoclipul publicat se poate vedea cum dronele FPV au lovit de patru ori cu precizie ținta, după care a avut loc o explozie puternică a muniției. Lovitura a fost dată asupra poziției inamicului din regiunea Belgorod. Militarii ucraineni numesc această operațiune unică și subliniază că războiul „se întoarce acolo de unde a fost adus”.

Batalionul „Bulava” subliniază că acesta este primul caz confirmat de distrugere a unui „Solntsepiok” pe teritoriul rus. Potrivit acestora, acesta nu este doar un succes militar, ci și un semnal simbolic important pentru forțele de ocupație.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

TOS-1A „Solntsepiok (n.red. în traducere liberă ar însemna „topitorul soarelui”) este considerat unul dintre cele mai brutale tipuri de armament ale armatei Federației Ruse. Acest sistem utilizează muniție termobarică și este destinat distrugerii fortificațiilor și forțelor vii. Utilizarea sa duce adesea la distrugeri pe scară largă și consecințe grave pentru oameni. Costul unei astfel de instalații este estimat la aproximativ 10 milioane de dolari, ceea ce face ca distrugerea ei să fie o lovitură și mai dură pentru armata rusă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.