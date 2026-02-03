Primăria Capitalei caută oferte pentru servicii de rating de credit. Contractul, acordat prin achiziţie directă

Primăria Capitalei lansează o invitaţie de participare la o achiziţie directă pentru servicii de evaluare a capacităţii municipalităţii de a-şi respecta obligaţiile şi angajamentele financiare pentru toate creditele în valută şi monedă naţională contractate pe termen lung şi scurt - rating de credit.

Ofertele pot fi transmise până la data de 13 februarie, iar termenul-limită până la care se pot solicita clarificări este 5 februarie.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 45.000 de euro, banii fiind asiguraţi de la bugetul local. Criteriul de atribuire îl reprezintă preţul cel mai scăzut.

„Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a Capitalei este nevoie de implementarea de proiecte de infrastructură, a căror valoare depăşeşte resursele alocate anual la bugetul local. Ca urmare, apare necesitatea identificării şi accesării de surse de finanţare suplimentare din finanţări rambursabile externe. Nivelul ratingului de credit anual acordat de agenţiile de rating recunoscute la nivel internaţional contribuie la obţinerea de noi resurse financiare în condiţii cât mai avantajoase şi menţinerea condiţiilor iniţiale până la rambursarea integrală a acestora”, se explică în caietul de sarcini, consultat de Agerpres.

Indicatorii pentru monitorizarea şi evaluarea activităţii agenţiei de rating sunt următorii: minim două calificative de rating pentru creditele în valută şi monedă naţională pe termen lung şi pentru creditele în valută pe termen scurt; minim două comunicări privind rezultatele evaluărilor de rating; minim un raport de rating de credit.

Perioada contractului este de 10 luni de la data semnării, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026.

Ofertantul trebuie să se regăsească înscris în lista instituţiilor de evaluare a creditului (ECAI) recunoscute de Banca Naţională a României (BNR) la nivel naţional.

Editor : B.P.