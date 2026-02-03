Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în februarie. Anunțul ANPIS despre plățile anticipate

Plățile pentru principalele beneficii de asistență socială aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate înainte de termen în conturile bancare ale beneficiarilor, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate vineri, 6 februarie, deoarece data obișnuită de plată din această lună coincide cu o zi nelucrătoare.

Beneficiile sociale pentru copii și părinți vor ajunge la beneficiari fără întârzieri în luna februarie, asigurând continuitatea sprijinului financiar lunar.

Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie

„Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că, beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2025 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică.

Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026.”, potrivit anunțului ANPIS

Plățile sociale explicate: cum primesc românii indemnizația lunară

Alocația de stat pentru copii este acordată tuturor copiilor din România, până la împlinirea vârstei de 18 ani, precum și tinerilor care urmează cursuri de învățământ liceal sau profesional, în condițiile prevăzute de lege. Plata este realizată lunar, fără a fi condiționată de veniturile părinților.

Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă unuia dintre părinți sau reprezentantului legal care intră în concediu pentru creșterea minorului, până la vârsta de doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu dizabilități. Aceasta este calculată în funcție de veniturile realizate anterior și reprezintă un sprijin financiar destinat susținerii familiei pe perioada întreruperii temporare a activității profesionale.

Stimulentul de inserție este acordat părinților care decid să revină la muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului. Scopul acestui beneficiu este încurajarea reintegrării pe piața muncii, prin acordarea unei sume lunare, până la împlinirea vârstei stabilite de legislația în vigoare.

ANPIS precizează că plata beneficiilor de asistență socială se face prin două modalități, în funcție de opțiunea exprimată de fiecare beneficiar. Majoritatea românilor primesc banii prin virament bancar, sumele fiind transferate direct în conturile personale, deschise la instituții bancare din România. În acest caz, alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate vineri, 6 februarie 2026.

Pentru beneficiarii care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor se face prin intermediul Poștei Române. Plățile nu sunt realizate într-o singură zi, ci pe parcursul mai multor zile, în funcție de programul de livrare, urmând să înceapă din 10 februarie 2026. Sumele pot fi ridicate fie de la oficiul poștal, fie sunt livrate la domiciliu, conform opțiunii și procedurilor stabilite de Poșta Română.

Editor : C.S.