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Ciprian Ciucu a convocat constructorii și operatorii de utilități în contextul începerii anului școlar. Ce măsuri anunță Primăria

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Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ce măsuri vor fi luate pentru limitarea aglomerației

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a convocat joi la sediul municipalității pe constructori și pe principalii operatori de utilități, pentru a reduce impactul lucrărilor asupra traficului odată cu începerea anului școlar. Din cele 63 de șantiere deschise în București, 35 afectează direct circulația. Primăria a anunțat că polițiștii vor dirija traficul în intersecțiile afectate, lucrările la unele linii de tramvai vor fi executate pe tronsoane, iar deschiderea unor șantiere noi va fi amânată dacă nu există urgențe.

„Situațiile speciale au nevoie de măsuri speciale. Facem tot ceea ce putem ca șantierele deschise să afecteze cât mai puțin traficul”, a transmis Primăria Capitalei, într-un mesaj publicat pe Facebook, citat de News.ro. 

La întâlnirea convocată de edil au participat și reprezentanții Poliției Capitalei și ai Brigăzii Rutiere. Discuțiile au vizat măsurile care trebuie aplicate în zonele în care lucrările în desfășurare riscă să îngreuneze și mai mult circulația după revenirea elevilor la școală.

„Primarul general Ciprian Ciucu a avut câteva cerințe clare pentru ei. Avem 63 de șantiere deschise în București. Dintre acestea, 35 afectează direct traficul, pe 30 de artere de circulație. Alte 45 de intersecții și noduri sensibile sunt și ele impactate. 230 de unități de învățământ se află la mai puțin de 500 de metri de aceste șantiere, iar 60 la mai puțin de 100 de metri. Începe școala, iar circulația din oraș se va aglomera, mai ales în aceste zone”, a precizat municipalitatea.

Ciucu le-a cerut constructorilor să intensifice ritmul lucrărilor și a susținut că șantierele nu puteau fi amânate fără riscul pierderii unor avize sau finanțări.

„Asta e situația, nu aveam cum să nu deschidem aceste șantiere, se pierdeau avize, bani. Putem să plătim lucrările la timp, rugămintea mea este ca toți constructorii să lucreze cât pot de mult, îi putem plăti”, a mai spus acesta.

Ce măsuri vor fi luate pentru limitarea aglomerației

Echipe ale Poliției Capitalei și ale polițiilor locale de sector vor fi trimise în intersecțiile în care există șantiere, pentru a dirija traficul. Primarul le-a cerut, de asemenea, constructorilor să verifice fiecare zonă de lucru și să se asigure că există culoare sau puncte de trecere, iar șantierele sunt împrejmuite corespunzător.

Lucrările la unele loturi de tramvai, care se întind pe mai mulți kilometri, vor fi împărțite în tronsoane. Pe măsură ce un tronson va fi finalizat, circulația va fi redeschisă pe porțiunea respectivă.

Totodată, în lipsa unor situații urgente, municipalitatea va amâna deschiderea unor noi șantiere. Solicitarea îi vizează în special pe operatorii de utilități care au programate lucrări în perioada următoare.

„În măsura în care se poate, îi rog pe operatorii de utilități să mai stăm puțin cu șantierele pe care le au în plan. Nu vrem să deschidem unele noi, în acest context”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Editor : A.D.

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