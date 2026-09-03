Un suedez suspectat de atentate la comandă a fost prins în România. Ce au găsit anchetatorii la percheziții

Un cetățean suedez, membru al unei grupări de crimă organizată și suspectat de implicare în mai multe atentate la comandă comise în Suedia, a fost prins joi în România, în urma unor percheziții desfășurate în București și Otopeni. Bărbatul, stabilit în țară de aproximativ trei ani, era căutat în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile suedeze. Anchetatorii au descoperit două arme, o vestă antiglonț și alte mijloace de probă, scrie Agerpres.

„Din cercetări a reieșit faptul că, în luna septembrie 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulți făptuitori, împreună și în înțelegere, au încercat să suprime viața a două victime. Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanțele pătrunzând prin ușa de acces și în locuință. În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acțiunile sale fiind considerate amenințări ilegale grave, întrucât amenințarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme”, arată anchetatorii.

În vederea documentării activității infracționale desfășurate de bărbat și de alte persoane în legătură cu mai multe atentate la comandă comise în Suedia, autoritățile de aplicare a legii din România și Suedia au semnat, sub egida Eurojust, un acord pentru constituirea unei echipe comune de anchetă – JIT (Joint Investigation Team), menționează DIICOT.

„Față de suspect, membru al grupării de criminalitate organizată, autoritățile suedeze au emis un mandat de arestare, acesta urmând să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București”, transmit procurorii.

Anterior, la sfârșitul lunii iulie, un alt bărbat, tot cetățean suedez și membru al unei grupări rivale de criminalitate organizată, a fost depistat în România. Acesta era cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conspirație la omor, iar pe numele său fusese emis un mandat de arestare. Judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au dispus arestarea sa preventivă în vederea extrădării, precizează sursa citată.

„Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei dimineți au fost găsite și ridicate două arme, una cu aer comprimat și alta cu gaze, ambele urmând să fie expertizate, o vestă antiglonț, diferite cantități de substanță vegetală, dispozitive de stocare a datelor, arme albe, precum și alte mijloace de probă”, mai arată anchetatorii.

La acțiune au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților judiciare din Suedia, aceasta fiind desfășurată cu sprijinul Europol, informează DIICOT.

Editor : Ș.A.