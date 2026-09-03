Un bărbat cu „comportament necoerent” s-a urcat în maşina unei femei, aflată în mers. Cum a motivat gestul în fața polițiștilor

Mai multe echipaje de Poliţie au intervenit, joi seară, după ce un bărbat a urcat într-o maşină aflată în mers, pe Şoseaua Colentina din Capitală. Bărbatul avea un comportament necoerent şi ar fi recurs la acest gest de teamă. El a fost imobilizat de poliţişti şi dus la audieri, urmând să fie transportat la spital. Din primele informaţii reiese că femeia care se afla la volan nu a fost ameninţată sau agresată.

Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţiştii au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, că un bărbat ar fi pătruns într-un autoturism aflat în deplasare pe Şoseaua Colentina, în apropierea complexului Bucur Obor. Acolo s-au deplasat rapid mai multe echipaje de poliţie din cadrul Secţiilor 28, 7 şi 6 Poliţie, care au făcut verificări pentru clarificarea situaţiei şi pentru asigurarea siguranţei persoanelor implicate.

„Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit că bărbatul, care prezenta un comportament necoerent, a pătruns în interiorul autoturismului pe fondul unei stări de teamă. De asemenea, din verificările efectuate până la acest moment, femeia aflată la volan nu a fost ameninţată sau agresată. Bărbatul a fost imobilizat cu respectarea dispoziţiilor legale şi a fost condus la sediul Secţiei 28 Poliţie, în vederea continuării verificărilor, urmând ca, pentru evaluare şi acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, să fie transportat la o unitate medicală de profil”, a arătat sursa citată.

Poliţiştii continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Editor : Liviu Cojan