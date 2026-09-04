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Tânăr reținut după ce ar fi agresat sexual o femeie în zona unei stații de metrou din București. Apelul Poliției Capitalei

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Un tânăr de 19 ani, bănuit că a comis mai multe infracţiuni de agresiune sexulă asupra unor femei, în zona unei staţii de metrou din Capitală, a fost reţinut de poliţişti, urmând ca acesta să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală. 

Poliţia Capitalei informează că vineri poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 4 au reţinut un tânăr, în vârstă de 19 ani, bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni de agresiune sexuală. 

„În fapt, la data de 1 septembrie 2026, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 4 au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa către ieşirea din staţia de metrou Tineretului, ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Având în vedere cele sesizate, poliţiştii au efectuat de îndată activităţi specifice în vederea identificării persoanei bănuite şi stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, din datele şi probele administrate a reieşit că, la data de 1 septembrie 2026, în jurul orei 7:55, în timp ce se afla în dreptul scărilor rulante care fac legătura între zona subterană a staţiei de metrou Tineretului şi trotuarul suprateran, un tânăr i-ar fi ridicat rochia femeii şi ar fi atins-o pe picioare, fără consimţământul ei.

Totodată, în urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că tânărul ar fi abordat şi atins în zone intime mai multe femei, fiind vorba astfel de mai multe posibile victime ale unor fapte similare, acestea nefiind identificate până la acest moment.

„În acest context, Poliţia Capitalei adresează un apel către toate persoanele care ar fi putut fi victime ale unor astfel de fapte să sesizeze Poliţia, pentru ca aspectele semnalate să poată fi verificate şi documentate în cadrul cercetărilor aflate în desfăşurare”, afirmă poliţiştii.

În urma activităţilor investigative desfăşurate, poliţiştii au identificat persoana bănuită, un tânăr în vârstă de 19 ani, care, în baza unui mandat, a fost adus la audieri, vineri, la poliţie pentru continuarea cercetărilor, fiind ulterior reţinut pentru pentru 24 de ore şi urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală.

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Editor : A.M.G.

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