Cum răspunde Alexandru Rafila, întrebat care e principala sa realizare, ca ministru al Sănătății

Alexandru Rafila a declarat, sâmbătă, că principala sa realizare ca ministru al Sănătății este modul în care a gestionat pandemia de COVID-19. Investițiile în spitale ar fi a doua realizare, consideră el.

„Cea mai mare provocare şi pe care cred am gestionat-o corect împreună cu colegii mei (...) e vorba de modul în care am gestionat pandemia. Când am ajuns la Ministerul Sănătăţii, 25 noiembrie 2021, dacă vă aduceţi aminte, şcolile erau închise, activitatea economică era blocată, agenţii economici... Nici la biserică nu te lăsa să mergi. Şi atunci am avut o altă abordare în ceea ce priveşte gestionarea pandemiei. Am trecut de la asistenţa medicală spitalicească către asistenţă în ambulatorii. Am deschis într-o lună jumate maxim 230 de ambulatori în toată ţara”, a afirmat Alexandru Rafila, vorbind la Prima TV despre realizările sale ca ministru al Sănătății, scrie News.ro.

El a vorbit și despre investițiile în spitale, a doua realizare a sa, spune Rafila.

„Pe măsură ce activitatea a continuat, au fost multe proiecte, sunt unele controversate, te mai ajută şi colegii în ghilimele, pentru că nimănui nu-i convine notorietatea şi mai ales încrederea pe care o transmiţi. Au fost proiecte foarte grele şi al doilea calup, dacă vreţi, de realizări, i-aş spune în zona de investiţii”, a adăugat ministrul Sănătății.

Rafila: Când am ajuns la minister nu știam unde e PNRR. Nu-l găsisem. A fost pe un stick

Alexandru Rafila s-a referit la Planul Național de Redresare și Reziliență.

„În primul rând, PNRR-ul, care, când am ajuns la minister, nu ştiam unde e. Nu-l găsisem. A fost pe un stick. Domnul Cseke Attila care a fost ministru interimar, a găsit un stick pe care ni l-a dat şi am aflat şi noi care este Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. N-a existat niciun fel de transparenţă în ceea ce priveşte modul în care a fost gândit acest program. Ulterior ne-am uitat şi am văzut că 22 de judeţe din ţară nici măcar nu erau incluse în lista de spitale eligibile”, a explicat el.

Ministerul Sănătății a subliniat că a reuşit să deblocheze acest program.

„Am reuşit să-l deblocăm, am reuşit să facem 2.500 de cabinete de medicină de familie renovate şi dotate. Ambulatorii de specialitate am făcut 69. Deci mai mult decât dublu, aveam 30, am făcut 69. (...) Deci am avut acest delay. Eu ce pot să vă spun? Că am semnat 24 de contracte de finanţare. Sunt oameni care au renunţat, pur şi simplu au renunţiat, de exemplu Lugojul (...). Există diverse motivaţii, nu intru în detalii, dar sunt undeva între 12 şi 14 obiective care se vor finaliza. Spitale sau corpuri de spital. Sper să fie cât mai multe”, a conchis Rafila.

Editor : A.P.