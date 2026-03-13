Programul Rabla 2026 depinde de bugetul AFM. Ministrul Mediului: „Prioritare sunt proiectele începute prin PNRR”

diana buzoianu cu sacou rosu si laptop in fata
Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Foto: Facebook
Rabla ar putea fi inclus dacă bugetul trece de două miliarde de lei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri, într-o conferință de presă susținută la Constanța, că aplicarea programului Rabla în 2026 depinde de bugetul care va fi aprobat pentru Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit acesteia, prioritatea ministerului este finalizarea proiectelor începute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și transferate ulterior la AFM.

„În momentul de față avem bugetul care va fi dezbătut săptămâna viitoare în Parlament și ne vom duce să îl susținem. După aprobarea bugetului vom începe la Ministerul Mediului o negociere cu Ministerul Finanțelor, să vedem exact care este suma maximală care va putea să fie aprobată pentru AFM”, a explicat aceasta.

Ministrul și-a exprimat speranța ca, în cel mult două săptămâni, proiectul privind bugetul AFM să fie finalizat.

Rabla ar putea fi inclus dacă bugetul trece de două miliarde de lei

Potrivit ministrului Mediului, dacă bugetul instituției va depăși pragul de două miliarde de lei, ar putea fi introduse mai multe tipuri de programe finanțate prin AFM. Totuși, decizia depinde și de limitele impuse de ținta de deficit bugetar.

În ceea ce privește prioritățile pentru 2026, Diana Buzoianu a subliniat că primul obiectiv este finalizarea proiectelor deja începute prin PNRR și mutate ulterior la AFM.

„Prioritar pentru noi va fi anul acesta să finalizăm proiectele din PNRR care au fost mutate pe AFM. Cele 500 de proiecte care sunt astăzi cu lucrările începute trebuie finalizate și este esențial ca până la finalul anului să fie puse pe o traiectorie clară”, a spus aceasta.

Un alt proiect important pentru Ministerul Mediului este lansarea unui nou program pentru apă și canalizare, în contextul în care România se confruntă în continuare cu proceduri de infringement la nivel european, iar multe comunități nu au încă acces la aceste servicii: „Ne dorim să lansăm încă un program pentru apă-canal, pentru că există enorm de multe comunități care nu au apă și canalizare. Este necesar să facem și acest proiect”.

