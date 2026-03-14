România a fost notificată că echipamentele și militarii americani urmează să vină „de îndată”, a anunțat la Digi24 ministrul Apărării. Radu Miruță a spus că e o chestiune de ore sau zile până când avioanele vor ajunge la baza Mihail Kogălniceanu.

„Sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național, este un spor de securitate, o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, niște analize însă din discuțiile avute urmează pentru întărirea flancului estic pentru utilizarea dispozitivelor care cresc capacitatea României de apărare să vină și undeva între 400 și 500 de militari.

Când vor veni echipamentele, este o chestiune de ore, de zile. Aceste echipamente aprobate de Parlament la propunerea președintelui României vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a afirmat Radu Miruță la Digi24.

Statele Unite aduc avioane și militari la baza Mihail Kogălniceanu

Statele Unite ale Americii au cerut României dislocarea unor avioane și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul războiului cu Iranul.

Camera Deputaților și Senatul au aprobat, în plenul reunit de miercuri, cererea SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul României.

În urma ședinței CSAT, președintele Nicușor Dan a precizat că este vorba de avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare, cu caracter defensiv.

Opoziția a făcut scandal și a întrerupt cu vuzulele și fluiere discursului susținut de Sorin Grindeanu.

Liderul AUR George Simion a spus că partidul său nu a votat scrisoarea transmisă de președinte pe motiv că România e împinsă în război. Aleșii POT nu au votat nici ei solicitarea.

Citiți și:

EXCLUSIV. Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, apar elemente de drept internațional

