Exclusiv România, notificată de SUA că echipamentele și militarii americani urmează să vină „de îndată”. Miruță: E vorba de ore, de zile

Boeing KC-135 Stratotanker. Foto: Profimedia
Statele Unite aduc avioane și militari la baza Mihail Kogălniceanu

România a fost notificată că echipamentele și militarii americani urmează să vină „de îndată”, a anunțat la Digi24 ministrul Apărării. Radu Miruță a spus că e o chestiune de ore sau zile până când avioanele vor ajunge la baza Mihail Kogălniceanu.

„Sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național, este un spor de securitate, o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, niște analize însă din discuțiile avute urmează pentru întărirea flancului estic pentru utilizarea dispozitivelor care cresc capacitatea României de apărare să vină și undeva între 400 și 500 de militari.

Când vor veni echipamentele, este o chestiune de ore, de zile. Aceste echipamente aprobate de Parlament la propunerea președintelui României vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a afirmat Radu Miruță la Digi24.

Statele Unite ale Americii au cerut României dislocarea unor avioane și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul războiului cu Iranul.

Camera Deputaților și Senatul au aprobat, în plenul reunit de miercuri, cererea SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul României.

În urma ședinței CSAT, președintele Nicușor Dan a precizat că este vorba de avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare, cu caracter defensiv.

Opoziția a făcut scandal și a întrerupt cu vuzulele și fluiere discursului susținut de Sorin Grindeanu.

Liderul AUR George Simion a spus că partidul său nu a votat scrisoarea transmisă de președinte pe motiv că România e împinsă în război. Aleșii POT nu au votat nici ei solicitarea.

EXCLUSIV. Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, apar elemente de drept internațional

Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Digi Sport
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta foto gov ro
Miruță, despre dronele rusești de vineri: Nu tot ce zboară se justifică să fie doborât. Au „ciupit” puțin spațiul aerian al României
drone Shahed
Iranul califică drept o „glumă” sprijinul acordat de Ucraina aliaţilor SUA din Golf în lupta împotriva dronelor
radu miruta si ambasadorul sua
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu noul ambasador al SUA: „România este un promotor ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite”
profimedia-1076511270
Donald Trump, către liderii G7: Iranul este „pe punctul de a se preda”. Ironii la adresa lui Keir Starmer: „Este prea târziu”
Iran: US-Israeli Strikes On The Shahran Oil Depot
Luptă în interiorul Casei Albe privind războiul din Iran: consilierii lui Trump încearcă să influențeze traiectoria conflictului
Victor Iușcenko și Viktor Orban
Fostul președinte ucrainean V. Iușcenko, scrisoare către Orban: Erai...
Iran National Aerospace Park
Iranul afirmă că Ucraina devine o "ţintă legitimă" pentru că sprijină...
Romanian Police Special Forces (SIIAS), part of European special police group ATLAS, in a Mercedes Vito - December 1st parade
Intervenție a poliției pentru calmarea unui bărbat care arunca cu...
bombardament in iran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15: SUA au bombardat insula Kharg...
Ultimele știri
Momentul în care rachetele americane surprind la sol mai multe avioane ale Iranului și le distrug
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei: „Veţi vedea curând”
„România nu îşi poate permite unirea cu Moldova”, afirmă ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev
