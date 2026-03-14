România a fost notificată că echipamentele și militarii americani urmează să vină „de îndată”, a anunțat la Digi24 ministrul Apărării. Radu Miruță a spus că e o chestiune de ore sau zile până când avioanele vor ajunge la baza Mihail Kogălniceanu.
„Sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național, este un spor de securitate, o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, niște analize însă din discuțiile avute urmează pentru întărirea flancului estic pentru utilizarea dispozitivelor care cresc capacitatea României de apărare să vină și undeva între 400 și 500 de militari.