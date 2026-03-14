Momentul în care rachetele americane surprind la sol mai multe avioane ale Iranului și le distrug

Statele Unite par a prelua modul de mediatizare testat deja de comunicarea armatei ucrainene pe timp de război: tot mai multe filme vin dinspre Golf, arătând avioane ale Iranului surprinse de rachetele americane.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a publicat imagini cu atacurile recente asupra unor aeronave iraniene de tip avion de la Aeroportul Ayatollah Hashemi Rafsanjani din Kerman, în sud-estul Iranului. Înregistrarea video arată distrugerea unui avion C-130H Hercules și a unui P-3F Orion, de fabricație americană, precum și a unui avion Ilyushin Il-76 fabricat în Rusia.

În același context, Forțele de Apărare ale Israelului au publicat imagini cu atacurile recente asupra punctelor de control și a personalului din Teheran aparținând Forței Basij, o miliție paramilitară voluntară din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice a Iranului (IRGC).

