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Cum verifici dacă ești asigurat la sănătate în 2026. Afli în câteva secunde dacă figurezi în evidențele CNAS

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Calitatea de asigurat la sănătate. Foto Getty Images
Calitatea de asigurat la sănătate. Foto Getty Images
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Din articol
Unde poți verifica dacă ești asigurat la sănătate Ce date trebuie introduse pentru verificare Ce informații poți afla după verificare

Statutul de asigurat în sistemul public de sănătate poate fi verificat online, în doar câteva secunde, prin intermediul platformei puse la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Demersul este util pentru orice persoană care dorește să afle dacă figurează cu drepturi active în sistem, mai ales după schimbări ale situației profesionale sau ale surselor de venit.

Accesul la informațiile privind statutul de asigurat oferă o imagine clară asupra situației unei persoane în raport cu sistemul public de sănătate.

Unde poți verifica dacă ești asigurat la sănătate

Începând cu 1 martie 2025, verificarea calității de asigurat se realizează prin intermediul platformei Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI), administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Persoanele interesate pot accesa pagina dedicată verificării asiguraților, disponibilă pe site-ul CNAS, unde informațiile sunt actualizate în funcție de datele existente în sistem. Platforma poate fi accesată de pe telefon, tabletă sau calculator, fără a fi necesară autentificarea într-un cont.

Ce date trebuie introduse pentru verificare

Procedura este simplă și poate fi realizată în câteva secunde. Pentru verificarea statutului de asigurat este necesară accesarea SIUI (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate) - introducerea codului numeric personal (CNP) și a codului de verificare afișat pe ecran (șase cifre scrise cu verde). 

Ce informații poți afla după verificare

După introducerea datelor solicitate, platforma CNAS afișează informațiile existente în evidențele sistemului de asigurări de sănătate. Dacă persoana are statut activ, aplicația confirmă calitatea de asigurat. În plus, utilizatorii pot afla data la care s-au înscris la medicul de familie și dacă pe numele lor a fost emis cardul național de sănătate.

De exemplu, sistemul poate afișa mesaje precum „Persoana selectată este asigurată”, „Data înscrierii la medicul de familie” și „Persoana are card emis”, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra situației existente în evidențele CNAS. Confirmarea calității de asigurat arată că persoana figurează în sistem cu drepturi active și poate beneficia de serviciile medicale acordate în condițiile prevăzute de lege.

Editor : C.S.

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