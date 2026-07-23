Live TV

Criza posturilor din Sănătate. Bolojan: Sunt spitale în care salariile sunt 90% din buget. Am cerut o analiză până săptămâna viitoare

Data actualizării: Data publicării:
Ce servicii medicale gratuite sunt incluse în spitalizarea de o zi. Foto Getty Images
Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, în conferință de presă la Palatul Victoria, despre deblocarea posturilor din Sănătate, că cheltuielile de personal în spitale, raportat la suma contractată cu CNAS, reprezintă 65% în medie, și există şi spitale în care cheltuielile de personal reprezintă 90% din total. Premierul a anunţat că a cerut, până săptămâna viitoare, o analiză cu unităţile care au cheltuieli de personal peste media naţională, dar şi cu spitalele care au grad de ocupare a paturilor sub media naţională, acestea urmând să fie depunctate dacă solicită creştere de personal în continuare.

Ilie Bolojan a prezentat, în conferință de presă, un grafic referitor la cheltuielile de personal în spitale. 

„Suntem în situaţia în care, la aproximativ 193.000 de angajaţi care lucrează în sectorul de sănătate, în sectorul public din România, ni s-a solicitat în această perioadă aprobarea deblocării a 26.000 de posturi. Deci, discutăm de peste 10%, mai mult de 10% din numărul de posturi care sunt în totalitate.  Asta în condiţiile în care 132.000 de paturi care sunt în spitalele din România, 90% în sectorul public, dintre ele, gradul de ocupare a paturilor este de 63%. Mediu. Avem spitale cu 40%, 45%, deci practic jumătate din paturi sunt ocupate, jumătate nu”, a spus premierul interimar Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă, despre scandalul deblocării posturilor din sănătate. 

El a arătat că, în acelaşi timp, cheltuielile de personal în spitalele din România, raportat la suma contractată Casa Naţională de Sănătate (…) reprezintă 65% în medie, dar avem şi spitale, în jur de 50-60 în care cheltuielile de personal reprezintă 90% din total contract, ceea ce înseamnă că acel spital nu mai este dedicat pacienţilor, pentru că nu le mai rămân celor de acolo bani pentru medicamente, pentru tratamente, pentru analize, pentru combaterea infecţiilor nozocomiale. 

„Deci sunt spitale care, practic, sunt dedicate angajaţilor”, a spus Bolojan.  

Premierul a prezentat o dinamică a cheltuielilor de personal în sănătate: „Am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 şi astăzi avem peste 25 de miliarde (…) asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de patru ori. 

„Managerii de spitale publice din România încasează 2/3 din banii de salarii, chiar dacă n-ar trata, ipotetic, niciun pacient și doar diferența provine din tarifele pe care le contractează cu Casa de Sănătate pentru serviciile care le acordă pacienților. 

Atunci, când am avut rezerve să le aprobăm cele 7.700 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că, ipotetic, de la începutul anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi, fără ca noi să analizăm problemele majore pe care le avem în Sănătate și să intervenim. 

Am cerut azi în ședința de Guvern, în afară de adoptarea memorandumului pentru cazuri de urgență de la Marie Curie, Ministerului Sănătății și CNAS, ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare, iar spitalele care au un grad din nou de ocupare sub media națională, din nou să fie depunctate. Dacă se întâmplă aceste cazuri concomitent, înseamnă că trebuie o analiză pe fiecare secție în parte, și acolo unde avem secții care n-au activitate, acele secții trebuie reduse ca număr de paturi, iar personalul trebuie dislocat către secțiile care au activitate, sau înființate secții. Pentru că dacă avem doar spitale care nu reacționează la ceea ce se întâmplă în comunitățile din jur, constatăm că în loc să avem mult mai multe paturi de paliație în România care sunt solicitate. Avem doar 4.000 de paturi de paliație din numărul mare pe care vi l-am spus, și în loc să avem 2-3 secții care n-au activitate, ar fi mult mai corect să direcționăm personalul și paturile unde avem un necesar în societate, unde știm care sunt problemele cu vârstnicii și cazurile grave care ar trebui tratate”, a afirmat Ilie Bolojan. 

De asemenea, premierul consideră că trebuie discutat şi despre medici: „Din numărul total de personal, avem cam 27.000 de medici care lucrează în sectorul public din România. Gândiţi-vă că în fiecare an aproximativ 7.000 medici, deci avem 7.000 de absolvenţi, dintre care de medicină generală, jumătate la taxă, jumătate la fără taxă, deci suportate integral de statul român, avem 4.000-5.000 care îşi iau rezidenţiatul, rămân ani de rezidenţiat şi la final avem 1.000-1.500 care sunt angajaţi în sistem. Deci avem o situaţie în care numărul de absolvenţi este mai mare decât necesarul nostru”, a arătat el. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zohran Mamdani
1
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
2
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Actrița Kaylee Hottle
3
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Președintele Donald Trump.
4
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
cersetorieee
5
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
„Mai puține claxoane și mai multă muncă”. Ilie Bolojan a explicat ce s-ar întâmpla dacă ar părăsi „mâine” funcția de prim-ministru
tren cisterna foto cfr marfa fb
Riscul penuriei de carburanți în România. Premierul a anunțat unde sunt probleme și ce măsuri se iau pentru alimentarea pieței
ANI agentia nationala de integritate
Ilie Bolojan, despre scandalul reformei ANI: Guvernul susține ca declaraţiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu
sediu ancpi
Atacul cibernetic de la Cadastru. Bolojan: „O lecţie pentru toţi cei implicaţi în gestionarea acestor date”. Măsurile anunțate
bancnote de 100 de lei
Ilie Bolojan: E puţin probabil să avem o dezbatere pe legea salarizării în sesiunea Parlamentului de săptămâna viitoare
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: Unul dintre proiectele-cheie din PNRR are probleme...
miliardari om afaceri monezi bani
DOCUMENT | Cine a propus, de fapt, modificările controversate din...
adela marculescu
A murit marea actriță Adela Mărculescu
traian basescu
Băsescu îi critică pe liderii politici care au negociat în secret cu...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 23 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Urmărit internațional, prins în trafic. Acesta era condamnat pentru un furt comis în 2023
Momentul în care o dronă ucraineană lovește un sistem rusesc de 50 de milioane de $: „Nu se așteptau la o astfel de primire «caldă»”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A câștigat 31 de milioane de lire, dar a rămas fără nimic. Drama campioanei de Grand Slam: „Am avut încredere...
Cancan
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul...
Fanatik.ro
Drama trăită de Ianis Zicu în ultima lună: „Mi se face pielea de găină. E ceva ce nu pot să descriu”
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Aymen Boutoutaou, titular în FCSB – FK Auda. Primul „11” al roș-albaștrilor e cel anunțat de Fanatik. Update
Adevărul
Lamborghini filmat din elicopter efectuând trei depășiri pe linia continuă. Pedeapsa primită de șofer
Playtech
Asociațiile de proprietari schimbă listele de întreținere. Regula pe care trebuie să o respecte legată de...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un...
Pro FM
Primele imagini cu Billie Eilish de pe platourile filmului „The Bell Jar”. Inedita transformare a vedetei pop...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
Eugen Tomac.
AUR îi cere lui Nicușor Dan să îl demită pe Eugen Tomac. Partidul reclamă „o imixtiune inacceptabilă în viața...
Newsweek
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Apartamentul lui Jorge din Mamaia Nord a fost devastat de turiști. Artistul estimează pagube de mii de euro...