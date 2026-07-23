Criza posturilor din Sănătate. Bolojan: Sunt spitale în care salariile sunt 90% din buget. Am cerut o analiză până săptămâna viitoare

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, în conferință de presă la Palatul Victoria, despre deblocarea posturilor din Sănătate, că cheltuielile de personal în spitale, raportat la suma contractată cu CNAS, reprezintă 65% în medie, și există şi spitale în care cheltuielile de personal reprezintă 90% din total. Premierul a anunţat că a cerut, până săptămâna viitoare, o analiză cu unităţile care au cheltuieli de personal peste media naţională, dar şi cu spitalele care au grad de ocupare a paturilor sub media naţională, acestea urmând să fie depunctate dacă solicită creştere de personal în continuare.

Ilie Bolojan a prezentat, în conferință de presă, un grafic referitor la cheltuielile de personal în spitale.

„Suntem în situaţia în care, la aproximativ 193.000 de angajaţi care lucrează în sectorul de sănătate, în sectorul public din România, ni s-a solicitat în această perioadă aprobarea deblocării a 26.000 de posturi. Deci, discutăm de peste 10%, mai mult de 10% din numărul de posturi care sunt în totalitate. Asta în condiţiile în care 132.000 de paturi care sunt în spitalele din România, 90% în sectorul public, dintre ele, gradul de ocupare a paturilor este de 63%. Mediu. Avem spitale cu 40%, 45%, deci practic jumătate din paturi sunt ocupate, jumătate nu”, a spus premierul interimar Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă, despre scandalul deblocării posturilor din sănătate.

El a arătat că, în acelaşi timp, cheltuielile de personal în spitalele din România, raportat la suma contractată Casa Naţională de Sănătate (…) reprezintă 65% în medie, dar avem şi spitale, în jur de 50-60 în care cheltuielile de personal reprezintă 90% din total contract, ceea ce înseamnă că acel spital nu mai este dedicat pacienţilor, pentru că nu le mai rămân celor de acolo bani pentru medicamente, pentru tratamente, pentru analize, pentru combaterea infecţiilor nozocomiale.

„Deci sunt spitale care, practic, sunt dedicate angajaţilor”, a spus Bolojan.

Premierul a prezentat o dinamică a cheltuielilor de personal în sănătate: „Am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 şi astăzi avem peste 25 de miliarde (…) asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de patru ori.

„Managerii de spitale publice din România încasează 2/3 din banii de salarii, chiar dacă n-ar trata, ipotetic, niciun pacient și doar diferența provine din tarifele pe care le contractează cu Casa de Sănătate pentru serviciile care le acordă pacienților.

Atunci, când am avut rezerve să le aprobăm cele 7.700 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că, ipotetic, de la începutul anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi, fără ca noi să analizăm problemele majore pe care le avem în Sănătate și să intervenim.

Am cerut azi în ședința de Guvern, în afară de adoptarea memorandumului pentru cazuri de urgență de la Marie Curie, Ministerului Sănătății și CNAS, ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare, iar spitalele care au un grad din nou de ocupare sub media națională, din nou să fie depunctate. Dacă se întâmplă aceste cazuri concomitent, înseamnă că trebuie o analiză pe fiecare secție în parte, și acolo unde avem secții care n-au activitate, acele secții trebuie reduse ca număr de paturi, iar personalul trebuie dislocat către secțiile care au activitate, sau înființate secții. Pentru că dacă avem doar spitale care nu reacționează la ceea ce se întâmplă în comunitățile din jur, constatăm că în loc să avem mult mai multe paturi de paliație în România care sunt solicitate. Avem doar 4.000 de paturi de paliație din numărul mare pe care vi l-am spus, și în loc să avem 2-3 secții care n-au activitate, ar fi mult mai corect să direcționăm personalul și paturile unde avem un necesar în societate, unde știm care sunt problemele cu vârstnicii și cazurile grave care ar trebui tratate”, a afirmat Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul consideră că trebuie discutat şi despre medici: „Din numărul total de personal, avem cam 27.000 de medici care lucrează în sectorul public din România. Gândiţi-vă că în fiecare an aproximativ 7.000 medici, deci avem 7.000 de absolvenţi, dintre care de medicină generală, jumătate la taxă, jumătate la fără taxă, deci suportate integral de statul român, avem 4.000-5.000 care îşi iau rezidenţiatul, rămân ani de rezidenţiat şi la final avem 1.000-1.500 care sunt angajaţi în sistem. Deci avem o situaţie în care numărul de absolvenţi este mai mare decât necesarul nostru”, a arătat el.

Editor : A.C.