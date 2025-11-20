Distrigaz a sistat alimentarea cu gaze la un liceu din Sectorul 4 al Capitalei. Precizările companiei

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din sectorul 4 al Capitalei, în urma constatării unui defect la postul de reglare măsurare aferent unităţii de învăţământ.

„Ca urmare a unui apel primit la Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele, astăzi 20 noiembrie 2025, la ora 13:11, prin care se sesiza prezenţa unui miros de gaze naturale la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, din sectorul 4 al municipiului Bucureşti, o echipă de intervenţie s-a deplasat imediat la faţa locului şi a luat primele măsuri de siguranţă, sistând alimentarea cu gaze naturale pentru liceul respectiv, începând cu ora 14:25.

În urma verificărilor efectuate de către echipa Distrigaz Sud Reţele, a fost depistat un defect la postul de reglare măsurare aferent unităţii de învăţământ, care va fi remediat în cursul acestei zile de către personalul societăţii noastre. Precizăm că nu au fost depistate pierderi de gaze în zona reţelei de distribuţie a gazelor naturale adiacentă imobilului şi nici infiltraţii în subsolul acestuia”, spune comunicatul de presă al companiei.

De asemenea, au fost identificate pierderi la instalaţia de utilizare exterioară a gazelor naturale care alimentează liceul.

Potrivit companiei, reluarea alimentării cu gaze naturale va fi făcută după realizarea verificării și reviziei instalaţiei de utilizare gaze a liceului de către un operator economic autorizat ANRE, contractat de către administraţia liceului, care să ateste că instalaţia de utilizare îndeplineşte condiţiile de funcţionare în siguranţă, în conformitate cu prevederile normelor tehnice.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, având 2,27 milioane de clienţi, circa 23.800 km reţea şi 2.842 de angajaţi. Distrigaz Sud Reţele operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti.

