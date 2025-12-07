Documente necesare când călătorești cu copilul în afara țării: Certificatul de naștere nu înlocuiește pașaportul

Indiferent de vârstă, orice minor care călătorește în străinătate are nevoie de un document de identitate valabil. Pentru deplasările în țările Uniunii Europene și Spațiul Economic European, acesta poate fi pașaportul sau cartea de identitate. Certificatul de naștere nu poate înlocui documentul de călătorie, fiind necesar doar pentru a demonstra legătura legală cu familia în situații speciale, cum ar fi atunci când copilul se deplasează singur sau cu un părinte.

În calitate de cetățean al Uniunii Europene, pentru călătoriile în afara UE ai nevoie de un pașaport valabil, iar în anumite destinații este necesară și o viză. Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, minorii pot ieşi din ţară numai în baza unui document de călătorie valabil.

Documente de care ai nevoie pentru a călători în UE și în țările din spațiul Schengen

În calitate de cetățean al UE, ai dreptul de a călători liber atât în cele 27 de state membre ale UE, cât și în Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia (țări din afara UE, dar membre ale spațiului Schengen) deținând fie un pașaport, fie o carte națională de identitate în curs de valabilitate. Documentul de călătorie trebuie să fie valabil în ziua călătoriei. Copiii și minorii trebuie să aibă propriul pașaport sau propria carte de identitate.

Odată cu aderarea țării noastre la Spațiu Schengen aerian și maritim, cetățenii români minori care călătoresc cu avionul în afara granițelor României, ca și adulții, nu vor mai efectua controlul de frontieră și vor merge direct către poarta de îmbarcare. Cu toate acestea, țările din spațiul Schengen au dreptul de a reintroduce controale temporare la frontieră, în circumstanțe extraordinare - de exemplu, în cazul unei amenințări la adresa ordinii publice sau a securității naționale.

Documente necesare când călătorești cu copilul în afara țării

Cetăţenii români minori pot călători în străinătate în baza documentului de călătorie individual valabil - pașaport sau carte de identitate (minori peste 14 ani) numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali.

Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligațiile părintești față de minor.

Cartea de identitate și cartea electronică de identitate valabile constituie documente de călătorie pe baza cărora cetățenii români își pot exercita dreptul la liberă circulație, în condițiile legii, în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca documente de călătorie.

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea:

3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani;

5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 ani şi 18 ani;

10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani;

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea 12 luni.

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a unui cetăţean român minor în următoarele cazuri:

Este însoțiti de ambii părinți:

Minorului care călătorește în străinătate însoțit de ambii părinți i se permite ieşirea din România în baza documentului de călătorie individual, fără a fi necesară prezentarea unor documente suplimentare.

Este însoțit de unul dintre părinți:

Minorul care călătorește însoțit doar de unul dintre părinți i se permite ieșirea din țară dacă părintele însoțitor prezintă o declarația a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acestei.

Dacă părintele însoțitor face dovada decesului celuilalt părinte:

Se permite ieșirea din țară în baza prezentării, în original sau copie legalizată, a unuia dintre documentele doveditoare ale decesului:

certificat de deces, valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condițiile legii;

hotărâre judecătorească de declarare a morții, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;

comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.

Dacă părintele însoțitor face dovada că celălalt părinte este decăzut din drepturile părintești sau declarat dispărut:

Dovada decăderii din exercitarea drepturilor părintești se face doar prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă/definitivă, pronunțată de instanța de tutelă.

Dacă părintele însoțitor prezintă o hotărâre a instanței de judecată care suplinește acordul celuilalt părinte:

Hotărârea instanței de judecată de suplinire a acordului celuilalt părinte vizează situațiile în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului sau când unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința.

Minorul însoțit de reprezentantul legal:

Cetățeanul român minor care călătorește însoțit de un reprezentant legal i se permite ieșirea din țară în baza hotărârii judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, din care să reiasă că persoana/persoanele însoțitoare exercită drepturile și obligațiile părintești asupra acestuia.

Minorul este însoțit de o terță persoană, alta decât părinții sau reprezentanul legal

Dacă minorul cetățean român este însoțit de o persoană - cetățean român, alta decât părinții sau reprezentantul legal, i se permite ieșirea în aceleași condiții şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoțitoare prezintă:

Declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești - pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia;

datele de identitate ale însoțitorului respectiv;

În acest caz se solicită și hotărârea judecătorească de stabilire a autorității părintești sau de desemnare a reprezentantului legal, rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă;

Documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane, în cazul în care minorul este însoțit de aceasta.

Minorul are domiciliu/reședința în străinătate

Dacă minorul, cetățean român, are domiciliul sau reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România, fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui/părinților, dacă însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă faptul că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință.

Dovada domiciliului în străinătate al minorului se poate face cu următoarele documente:

paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu, numai dacă cel puţin unul dintre părinţi sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv;

Paşaportul părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, după cum urmează:

paşapoartele ambilor părinţi în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat;

paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi;

paşaportul părintelui supravieţuitor;

paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească;

paşaportul reprezentantului legal.

Dovada reședinței minorului se face cu orice document emis de autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat:

permis de ședere eliberat pe numele minorului;

carte de rezidență eliberată pe numele minorului ;

alte acte emise pe numele minorului de către autoritățile competente din acel stat privind înregistrarea reședinței (ex. adeverințe/certificate emise de autorități publice etc.).

Documente de călătorie necesare pentru minorul care urmează să beneficieze de tratament medical în străinătate

Pentru minorul, cetățean român, care urmează să se depleseze în străinătate pentru a beneficia de tratament medical, i se permite ieșirea din țară, fără a fi necesar acordul ambilor părinți, al celuilalt părinte, al părintelui supraviețuitor sau al reprezentantului legal, în baza documentelor doveditoare ale situației medicale a minorului - în original și copie (care vor rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei), emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical.

Documente de călătorie necesare pentru minorul care participă la studii sau concursuri oficiale în străinătate

În cazul minorilor care se deplasează în străinătate pentru studii sau concursuri oficiale, este necesar doar acordul unuia dintre părinți. În acest sens, însoțitorul trebuie să prezinte la controlul de frontieră documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale în străinătate, emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale - în original și copie (care vor rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei).

Editor : C.S.