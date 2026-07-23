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Acte pierdute sau furate în vacanță: Cum revii în România fără pașaport sau buletin

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Acte pierdute în vacanță. Foto Getty Images
Acte pierdute în vacanță. Foto Getty Images
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Din articol
Ce trebuie să faci dacă ți-ai pierdut actele în vacanță Cum obții un titlu de călătorie pentru a reveni în România Ce trebuie să faci după ce ajungi în România

Pierderea pașaportului sau a cărții de identitate în timpul unei vacanțe în străinătate poate îngreuna revenirea în România. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cetățenii români rămași fără documente pot solicita la cea mai apropiată ambasadă sau secție consulară eliberarea unui titlu de călătorie, necesar pentru întoarcerea în țară.

Respectarea pașilor recomandați de autorități este esențială pentru rezolvarea rapidă a situației și evitarea unor probleme suplimentare.

Ce trebuie să faci dacă ți-ai pierdut actele în vacanță

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cetățenii români care își pierd documentele de identitate sau sunt victimele unui furt în timpul unei călătorii în străinătate trebuie să urmeze câteva etape pentru a-și putea continua deplasarea ori pentru a reveni în România.

Primul pas este anunțarea autorităților locale de poliție. Dacă este posibil, este recomandată identificarea unor martori care pot oferi informații despre împrejurările în care s-a produs incidentul. Totodată, persoana afectată ar trebui să prezinte o listă cu documentele și bunurile dispărute și să solicite eliberarea unui proces-verbal sau a unui raport oficial al poliției. Acest document poate fi necesar atât în relația cu autoritățile române, cât și pentru eventualele despăgubiri acordate de compania de asigurări, dacă este cazul.

Dacă au fost pierdute sau furate pașaportul ori cartea de identitate, MAE recomandă contactarea, în cel mai scurt timp, a celei mai apropiate ambasade sau secții consulare a României. Reprezentanții consulari pot elibera un titlu de călătorie, document provizoriu care permite întoarcerea în țară.

În cazul în care au fost furate și bani sau carduri bancare, ministerul recomandă blocarea imediată a cardurilor prin contactarea băncii și luarea legăturii cu familia ori cu persoane apropiate pentru obținerea sprijinului financiar necesar continuării călătoriei sau revenirii în România.

Citește și: Ce trebuie să știe românii despre documentele de călătorie înainte de vacanță

Cum obții un titlu de călătorie pentru a reveni în România

Cetățenii români rămași fără un document de călătorie valabil pot solicita eliberarea unui titlu de călătorie la cea mai apropiată ambasadă sau secție consulară a României. Documentul provizoriu este destinat persoanelor care și-au pierdut, cărora li s-au furat sau li s-au deteriorat actele de călătorie și le permite să revină în România. Titlul de călătorie are o valabilitate de cel mult 30 de zile, iar aceasta încetează automat în momentul trecerii frontierei României.

  • Titlul de călătorie se eliberează, de regulă, în aceeași zi în care este depusă cererea. Dacă sunt necesare verificări suplimentare pentru confirmarea identității solicitantului, termenul de emitere poate fi prelungit.

Ce documente sunt necesare pentru eliberarea titlului de călătorie

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la depunerea cererii este recomandat ca solicitantul să prezinte, dacă deține, un document românesc de identitate cu fotografie sau pașaportul anterior. În lipsa acestora, identitatea poate fi dovedită și prin alte documente românești, precum certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, permisul de conducere ori alte acte oficiale.

Dacă identitatea nu poate fi confirmată pe loc, misiunea diplomatică sau oficiul consular va efectua verificări în România înainte de emiterea documentului. În situații excepționale, pot fi solicitate și acte suplimentare.

  • (Pentru informații actualizate privind procedura și actele necesare, cetățenii pot consulta platforma oficială eConsulat - Titlu de călătorie pentru cetățeni români sau pagina Ministerului Afacerilor Externe.)

Ce trebuie să faci după ce ajungi în România

Titlul de călătorie este un document provizoriu, astfel că după revenirea în țară titularul trebuie să solicite eliberarea unor noi acte de identitate. În cazul pașaportului pierdut, situația trebuie declarată autorităților competente. Potrivit legislației și informațiilor publicate de MAE, pierderea documentului trebuie anunțată de titular sau, după caz, de părinții unui minor, reprezentanții legali ori însoțitorii acestuia, la cea mai apropiată unitate de poliție, la un serviciu public comunitar de pașapoarte sau la Direcția Generală de Pașapoarte.

  • Dacă pierderea sau furtul s-au produs în străinătate, acestea pot fi declarate și la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al României.

Ulterior, persoana poate solicita emiterea unui nou pașaport la serviciul public comunitar de pașapoarte, iar pentru obținerea unei noi cărți de identitate trebuie să se adreseze Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru a putea călători din nou în străinătate, persoana care a revenit în România cu un titlu de călătorie trebuie să solicite eliberarea unui nou pașaport simplu electronic. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, pentru emiterea noului document sunt necesare cererea completată și semnată de solicitant, precum și pașaportul anterior, dacă acesta există.

Dacă pașaportul a fost pierdut sau furat, solicitantul trebuie să prezinte, în original, documentul eliberat de poliție în urma declarării incidentului și o declarație privind împrejurările în care documentul a fost pierdut sau sustras. De asemenea, este necesar un act românesc de identitate cu fotografie, precum cartea de identitate, buletinul de identitate, permisul de conducere sau livretul militar, în original și copie.

În situația în care persoana nu mai deține niciun document românesc de identitate, ambasada sau oficiul consular va demara procedura de verificare și confirmare a identității în România, înainte de emiterea noului pașaport.

Citește și: Documentul pe care însoțitorii minorilor nu mai trebuie să îl prezinte la ieșirea din țară

Editor : M.C.

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