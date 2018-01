Doi copii sunt abuzaţi în fiecare oră în România. E concluzia sumbră ce reiese din statisticile autorităţilor. Cifrele ar putea fi însă mult mai grave, pentru că nu toate cazurile sunt semnalate. În continuare, foarte mulţi părinţi nu consideră că o palmă dată copilului înseamnă violenţă. Victimele acestui gen de educaţie riscă să ajungă la maturitate cu probleme grave şi e foarte probabil să devină, la rândul lor, agresori.

Marius Rusu - Salvaţi Copiii: „63% dintre copii afirmă că au fost loviţi cel puţin o dată de către părinţii lor şi aici intervine un fenomen foarte interesant pentru că doar 38 la sută dintre părinţi recunosc că şi-au lovit copiii. Fenomenul este băgat sub preş, sub această tradiţie, sub această percepţie că bătaia este o metodă care funcţionează”.

Probabil aşa a considerat şi un bărbat dintr-o comună din Galaţi, care şi-a lovit fără milă fetiţa de 7 ani.

Dumitriţa Andronache, bunica fetiţei: „El s-a dus să taie lemne, să aducă în casă şi ea s-a dus după el. Zice: mergi cu mine să aduci lemne şi eu le tai. Ce au făcut afară nu ştie mama. Ea venit plângând în casă şi zice: mi-a dat tata aici, în spate”.

Roxana Doroftei, medic la Spitalul de Copii Galaţi: „Copilul prezenta traumatism toraco- abdominal, şoc hemoragic prin ruptură de splină”

Bărbatul e acum în arest preventiv, în timp ce fiica lui va ajunge într-un centru de plasament.

Şi mai grav e că, în România, potrivit unui studiu, doar un părinte din zece nu şi-ar lovi copilul niciodată. Ce scuză au restul?

Mădălina Ţiriac, psiholog: „Lipsa educaţiei. În cele mai multe situatii, un adult care este agresor a fost la rândul lui un copil abuzat. Atunci acesta este un model, un tipar pe care el îl repetă”.

Daniela Buzducea - director ONG: „90 la sută dintre părinţi consideră violenţa asupra copilului numai acea formă disciplinară fizică, care lasă urme. Tot 90 la sută dintre părinţi consideră că o palmă dată copilului nu reprezintă violenţă”.

În 2016 au fost raportate peste 14.000 de abuzuri asupra copiilor, cu 1.000 mai multe decât în 2015. În fiecare an, numărul creşte cu 7 la sută, ajungându-se în 2017 la peste 15.000 de abuzuri semnalate.

Un copil care are parte de un astfel de tratament suferă traume greu de vindecat.

Mădălina Ţiriac, psiholog: „Devine un adult care nu are încredere în sine, nu are stimă de sine, pot apărea disfuncţii sexuale, pot apărea disfuncţii la nivel alimentar. Traumele netratate ajung ca şi adult să facă din el un agresor. Îşi va agresa partenerul, dar şi copilul”.

În 2017, poliţiştii au deschis 500 de dosare penale pentru rele tratamente aplicate copiilor.

