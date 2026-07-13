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Premierul britanic Keir Starmer intră în ultima săptămână la putere cu un blitz diplomatic la Paris

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Keir Starmer. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul britanic Keir Starmer începe ceea ce se așteaptă a fi ultima sa săptămână la putere cu un blitz diplomatic, în timp ce succesorul său probabil, Andy Burnham, așteaptă să preia funcția, scrie DPA.

Burnham, singurul candidat din procesul de conducere al Partidului Laburist, este așteptat să-i succeadă oficial lui Starmer lunea viitoare, 20 iulie.

Niciun alt contracandidat nu poate obține sprijinul celor 81 de parlamentari necesari pentru a-l combate pe Burnham, pentru că acesta are sprijinul a 322 din cei 403 parlamentari laburiști, iar mulți îl vor nominaliza probabil, luni, când se vor întoarce la Westminster.

Starmer călătorește luni la Paris, unde se va alătura aliaților Ucrainei pentru o întâlnire a „coaliției celor dispuși”.

De asemenea, e de așteptat să participe la evenimentele de Ziua Bastiliei, marți.

Între timp, Rachel Reeves, ministrul britanic al Finanțelor, își îndeplinește ultimele îndatoriri și urmează să susțină marți ultimul său discurs, unde va prezenta planuri de sprijinire a micilor afaceri.

Duminică, Reeves l-a avertizat pe Burnham că trebuie să rămână „concentrat cu maximă atenție” asupra a ceea ce dorește să realizeze la putere.

Într-o declarație din timpul emisiunii „Sunday With Laura Kuenssberg” de la BBC, ea a declarat: „Este important ca atunci când Andy va trece prin acea ușă, să aibă un plan pus la punct, deoarece guvernarea este dificilă în Marea Britanie și va avea parte de o mulțime de provocări și șocuri.”

„Ceea ce este cu adevărat important este ca el și echipa sa să fie foarte clari în ceea ce privește ceea ce doresc să realizeze. Pe măsură ce apar aceste șocuri, el trebuie să rămână concentrat asupra acelor lucruri care l-au motivat întotdeauna, l-au condus întotdeauna și sunt motivul pentru care vrea să conducă măreața noastră țară.”

Reeves a recunoscut că nu va rămâne în funcția de ministru al Finanțelor în guvernul Burnham.

Burnham ia în considerare posibilitatea unui buget extins în toamnă, potrivit Financial Times. Ziarul a precizat că, odată instalat în funcția de lider al Partidului Laburist, acesta analizează includerea unei analize a cheltuielilor departamentale în declarația fiscală de toamnă, pentru a-și stabili strategia generală până la următoarele alegeri.

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Editor : Ș.R.

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