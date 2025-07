E sezonul vacanțelor, iar entuziasmul de dinainte de a pleca în călătorie se transformă, la revenirea acasă, într-o incapacitate de adaptare la sarcinile zilnice. Specialiștii spun că avem nevoie de cel puțin o săptămână să revenim la rutina obișnuită de muncă. Cei mai anxioși ajung chiar să apeleze la psiholog.

Pacientă: Am fost într-o vacanță de 10 zile, după o perioadă destul de lungă de muncă, vacanță în care m-am relaxat, m-am plimbat. În momentul în care am ajuns la serviciu, mi-am dat seama că nu reușesc să fac față.

E povestea unei tinere care, după ce a venit din vacanță, a mers direct la psiholog, ca să înțeleagă de ce nu se poate readapta la ritmul anterior.

Pacientă: În fiecare zi în care mă duc la serviciu mă simt tot mai rău și tot mai anxioasă și tot mai neputincioasă.

Specialiștii spun că disciplina și răbdarea sunt esențiale în astfel de cazuri.

Elena Popescu, psihiatru Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola din Iași: Deodată te trezești că ai ajuns acasă, cu bagaje, cu tot ce ai de făcut și de mâine mergi la muncă. Automat este foarte greu, foarte greu să te adaptezi.

Pacientă: Am încercat să mă relaxez, am încercat să realizez că o sarcină pe care nu am terminat-o astăzi pot să o termin mâine.

Elena Popescu, psihiatru Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola din Iași: Nu reușești să te concentrezi, nu reușești să te mobilizezi pe ceea ce ai tu de făcut, să-ți duci programul la bun sfârșit.

O planificare atentă a programului pe termen lung este una dintre soluțiile găsite de cei care vor să evite depresia post-vacanță.

Tânără: Ne mai trebuie o vacanță după vacanță, câteva zile libere, în care să reintrăm în ritm, să ne reacomodăm.

Tânăr: Avem un obiectiv prestabilit de la începutul anului și concediul nu o să ne dea peste cap.

Tânără: Noi, în general, facem mai multe mini-concedii. Asta ne ajută mai mult.

Sfatul specialiștilor este ca, în momentul în care revenim din concediu, să îl planificăm pe următorul, astfel încât să știm că după o perioadă grea de muncă ne așteaptă o nouă recompensă.

