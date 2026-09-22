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Video Studiu: Mirosul cafelei ne schimbă instant dispoziția. Ce efecte neașteptate are asupra creierului

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Mirosul de cafea proaspătă reduce oboseala și anxietatea, oferind o stare de bine încă din primele momente ale zilei. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Espresso, americano sau latte, cafeaua nu lipsește din ritualul de dimineață al multor români. Câțiva cercetători din Japonia au analizat cum se simt oamenii înainte și după ce miros cafeaua proaspăt făcută. Rezultatul: aceasta le-a dat o stare de bine, chiar și fără să o bea. Participanții la studiu s-au declarat mai puțin obosiți, tensionați sau anxioși.

Cafeaua face parte din ritualul de dimineață al multor oameni.

„Mirosul de cafea dimineața înseamnă că o să fie o zi mult mai frumoasă și mai productivă. Mă calmează”, mărturisește Elisabeta, care își începe fiecare dimineață cu o ceașcă de cafea.

„Mirosul de cafea proaspătă ne poate face să simțim mai puțină oboseală, tensiune, anxietate sau confuzie”, transmite Bianca Venter, jurnalist Digi24.

„Întotdeauna am zis că mi-ar plăcea să existe un parfum de cameră cu mirosul de cafea. Cafeaua proaspăt râșnită are un miros atât de puternic, așa de plăcut, că, nu știu, parcă te gândești la el și pe timpul zilei, tocmai ca să îți aducă așa, un moment de plăcere”, spune o tânără.

„E ceva foarte plăcut dimineața, un pic de liniște. Îmi dă o mică doză de energie de care am nevoie”, completează cineva.

„E o plăcere când simți mirosul de cafea, mai ales mirosul de cafea proaspăt râșnită”, spune altcineva.

„Dacă sunt foarte somnoroasă și simt miros de cafea, mă trezesc”, mărturisește o altă tânără.

„Unele studii indică faptul că simpla expunere prin aromaterapie la mirosul de cafea prăjită corelează pozitiv la îmbunătățirea performanței cognitive”, explică Petruț Dinu, psihoterapeut integrativ și psihotraumatolog.

Mirosul și aroma pot fi influențate de tipurile de cafea.

„Avem espresso, folosim o cafea, și avem, pentru băuturile cu lapte, o altă cafea. În general, pe espresso încercăm să folosim ceva mai deosebit, unde putem să găsim niște note florale, mai citrice și, pe partea de lapte, ceva care, în combinație cu laptele, să fie mai dulceag, mai ciocolatiu”, spune Florian Oprescu, administratorul unei cafenele din Brașov.

Pasionații au chiar „mini-cafenele” la ei acasă. În oraș, în schimb, o cafea pornește de la 5 lei și poate ajunge să coste și peste 30 de lei.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

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