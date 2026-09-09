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MAE, avertisment pentru românii care merg în Serbia: Protest al transportatorilor rutieri la frontiere, din 14 septembrie

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească spre sau dinspre Serbia pe cale terestră că, începând din 14 septembrie, de la ora 00.00, pe durată nedeterminată, transportatorii de marfă din Serbia intenţionează să organizeze un protest la toate punctele de trecere a frontierei către UE.

Potrivit unei atenţionări de călătorie transmise de reprezentanţii MAE, în acest context, vor fi afectate concomitent următoarele puncte de trecere a frontierei şi zone adiacente: Batrovci, Sid, Nestin, Backa Palanka, Bogojevo, Bezdan, Sot, Ljuba, Backi Breg, Kelebija, Horgos, Srpska Crnja/Jimbolia (jud.Timiş), Vatin/Stamora Moraviţa (jud. Timiş), Djerdap/Porţile de Fier 1 (judeţul Mehedinţi), Kaluderovo/Naidăş (judeţul Caraş-Severin), Gradina, Vrska Cuka, Strezimirovci, Mokranje, Ribaci, Merdare. În plus, va fi afectat şi terminalul intermodal al Portului Novi Sad, scrie Agerpres.

De asemenea, nu vor fi posibile intrarea, ieşirea şi tranzitul cu vehicule de transport marfă.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele de frontieră menţionate, să îşi reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative, să se informeze constant cu privire la starea traficului, să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi ale forţelor de ordine, să îşi asigure rezerve de combustibil, apă şi alimente, în cazul tranzitului rutier.

De asemenea, MAE recomandă consultarea hărţilor on-line interactive pentru a evita traseele afectate de perturbări ale circulaţiei rutiere.

Potrivit sursei citate, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad: +381 11 36 70 361 şi +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârşeţ (+381 644 584 833) şi al Consulatului General al României la Zajecar (+381 692 799 650).

MAE mai recomandă şi consultarea paginilor web: https://belgrad.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Ana Petrescu

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