Mai multe rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia de o femeie care își plimba câinele. Femeia a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, că patrupedul său a fost cel care a dat de urme, chiar lângă casa ei. La fața locului au intervenit imediat polițiști și jandarmi, care au început verificările.

„Locuiesc în zonă, am ieșit cu cățelul la plimbare și aici, lângă, am văzut o bucată de carne care părea a fi un picior, și atunci am sunat Poliția. Nu se vedea, era bucată de carne și părea a fi... și atunci am sunat la 112. Nu s-a mai întâmplat așa ceva, e prima oară când se întâmpla asta. În vegetație l-am găsit, era la suprafață, cățelul s-a dus acolo și când m-am uitat am văzut ceva ce semăna cu o bucată de carne. S-a apropiat, după a plecat el, am plecat și eu și am sunat la Poliție”

De asemenea, o femeie care locuiește în zonă susține că mai multe echipaje de Poliție au căutat și ieri și azi prin zonă: „A fost și ieri Poliția. Ce am văzut la TV, nu am știut despre ce este vorba. Un picior găsit. Au fost mulți, ieri și mai mulți. Nu mă așteptam, de când sunt eu aici nu am auzit de așa ceva”.

Verificările la fața locului au fost reluate duminică, 1 februarie, după ce sâmbătă seară au fost oprite, iar peste 30 de polițiști și jandarmi acționează în prezent. Pentru a sprijini ancheta, autoritățile folosesc drone și câini specializați în depistarea cadavrelor.

Zona verificată este extinsă, de peste 120 de hectare, iar polițiștii parcurg terenul la pas. Până în prezent nu au fost descoperite alte rămășițe, iar anchetatorii analizează probele colectate. Rezultatele preliminare de la Institutul Național de Medicină Legală sunt așteptate în cursul zilei de duminică.

De asemenea, a fost verificată lista persoanelor date dispărute din județ. În total, au fost raportate 32 de persoane dispărute, însă, raportat la orașul Slobozia și comunele limitrofe, ultima dispariție înregistrată datează de cel puțin trei ani. Autoritățile iau în calcul toate ipotezele și pistele pentru elucidarea cazului.

Potrivit IPJ Ialomiţa, sesizarea a fost făcută sâmbătă, 31 ianuarie, în jurul orei 09:00 de către o persoană care, în timp ce îşi plimba câinele de companie, a observat rămăşiţele lângă o locuinţă din cartierul Tineretului. Autorităţile au demarat imediat căutări în zonă, la care au participat aproximativ 40 de poliţişti, jandarmi şi poliţişti locali, precum şi două echipe canine, una specializată în prelucrarea urmei de miros şi cealaltă în detectarea cadavrelor.

