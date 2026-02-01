A fost descoperită o nouă planetă potențial locuibilă la 146 de ani-lumină distanță: „Un exemplu clasic de tranzit”

Live TV

pamantul vazut din spatiu
Pământul văzut din spațiu. Foto: Profimedia

Astronomii au descoperit o nouă planetă potențial locuibilă, situată la aproximativ 146 de ani-lumină distanță, care are dimensiunea Pământului și condiții similare cu cele de pe Marte, relatează The Guardian.

Planeta candidată, numită HD 137010 b, orbitează în jurul unei stele asemănătoare Soarelui și se estimează că este cu 6% mai mare decât Pământul.

O echipă internațională de oameni de știință din Australia, Marea Britanie, SUA și Danemarca a identificat planeta folosind date colectate în 2017 de misiunea extinsă a telescopului spațial Kepler al NASA, cunoscută sub numele de K2.

Dr. Chelsea Huang, cercetător la Universitatea din Queensland de Sud (USQ) din Australia, a declarat că planeta are o orbită similară cu cea a Pământului, de aproximativ 355 de zile.

Cercetătorii consideră că planeta are „aproximativ 50% șanse să se afle în zona locuibilă” a stelei pe care o orbitează.

„Ceea ce este foarte interesant la această planetă de dimensiunea Pământului este faptul că steaua sa se află la doar aproximativ 150 de ani-lumină distanță de sistemul nostru solar”, a declarat Huang, unul dintre coautorii cercetării.

„Următoarea cea mai bună planetă din jurul unei stele asemănătoare Soarelui, situată într-o zonă locuibilă, Kepler-186f, se află la o distanță de aproximativ patru ori mai mare și este de 20 de ori mai slabă.”

HD 137010 b a fost observată când a trecut pentru scurt timp în fața stelei sale, provocând o mică diminuare a luminozității.

Acest semnal slab a fost detectat inițial de o echipă de cetățeni cercetători – printre care se număra și primul autor al studiului, dr. Alexander Venner, pe când era încă elev de liceu.

„Am contribuit la acest proiect științific cetățenesc numit Planet Hunters pe când eram la liceu, și acesta a jucat un rol important în decizia mea de a mă dedica cercetării”, a declarat Venner, care a obținut ulterior un doctorat la USQ.

„A fost o experiență uimitoare să mă întorc la această muncă și să fac o descoperire atât de importantă.”

Prima reacție a echipei la această descoperire a fost „că acest lucru nu poate fi adevărat”, a spus Huang. „Dar am verificat de două, de trei ori totul și... este un exemplu clasic de tranzit al unei planete.”

Luminozitatea și apropierea stelei pe care o orbitează o plasează „în raza de acțiune a telescoapelor de nouă generație”, a spus Huang. „Sunt sigur că aceasta va fi prima țintă care va fi observată când tehnologia va ajunge acolo.”

Steaua în jurul căreia orbitează HD 137010 b este mai rece și mai puțin strălucitoare decât Soarele nostru, ceea ce înseamnă că temperatura de la suprafața planetei este mai similară cu cea de pe Marte și ar putea fi potențial sub -70 °C.

Dr. Sara Webb, astrofizician la Universitatea Swinburne, care nu a participat la cercetare, a declarat că descoperirea este „foarte interesantă”, dar că sunt necesare mai multe rezultate pentru a clasifica planeta candidată ca exoplanetă confirmată.

„A fost detectat un singur tranzit, iar în știința planetară se consideră că standardul de referință este de trei detectări.”

Faptul că planeta seamănă cu Pământul este o posibilitate interesantă, dar Webb a spus că ar putea fi și „ceva numit super-bulgăre de zăpadă”. În esență, o lume mare și înghețată, care ar putea avea multă apă, dar o mare parte din ea este înghețată.

Deși planeta „este foarte aproape în schema generală a galaxiei noastre”, Webb a spus că „dacă am încerca să ajungem acolo, ne-ar lua zeci de mii, dacă nu sute de mii de ani, călătorind la vitezele actuale pe care le putem atinge”.

Cercetarea a fost publicată săptămâna aceasta în Astrophysical Journal Letters.

„Părea prea puternic ca să fie real". Descoperirea unui grup uriaș de galaxii antice, atât de fierbinți încât nu ar trebui să existe

Civilizațiile extraterestre avansate ar putea comunica „precum licuricii", la vedere. Noi ipoteze ale cercetătorilor

