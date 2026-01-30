Rusia are un deficit de forțe de ordine de până la 40%. Și așa, raportul polițiști-cetățeni este unul dintre cele mai ridicate din lume

Poliția rusă se confruntă cu o gravă lipsă de ofițeri, cu demisii zilnice și unele unități suferind de o lipsă de personal de până la 40%, a declarat miercuri un ministru adjunct al internelor în fața parlamentarilor.

Igor Zubov a transmis avertismentul în timpul unei dezbateri în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, cu privire la amendamentele care ar permite șefilor adjuncți ai departamentelor de poliție rutieră – care supraveghează aeroporturile, gările și alte noduri de transport – să examineze rapoartele privind infracțiunile administrative, în scopul de a reduce volumul de muncă al ofițerilor din prima linie, informează Kyiv Post.

„Desigur, prestigiul serviciului în poliție a scăzut în prezent”, a declarat Zubov. „În condițiile pieței, nivelul salariilor și al prestațiilor sociale nu corespunde așteptărilor. Prin urmare, da, pierdem personal. Angajații demisionează în fiecare zi. Numărul persoanelor angajate nu acoperă acest deficit de personal. În unele servicii, acesta ajunge la 40%.”

170.000 de posturi neocupate

Ministerul de Interne a recunoscut de ceva timp că există un deficit de personal. În martie 2025, ministrul de Interne Vladimir Kolokoltsev a declarat că ministerului îi lipsesc „peste 170.000” de ofițeri. Mai târziu, în același an, la o reuniune separată la care a participat președintele Vladimir Putin, el a dat o cifră mai precisă de 172.000 de posturi neocupate.

O prezentare a Ministerului de Interne din 2025 a arătat deficite semnificative de personal în ramurile cheie ale poliției. Departamentul de investigații criminale funcționa cu aproape un sfert din posturi vacante, serviciul de poliție de patrulare avea un deficit de aproape o treime din ofițeri, unitățile de control al drogurilor aveau un deficit de aproximativ un sfert, iar organismele responsabile de investigațiile preliminare se confruntau, de asemenea, cu un deficit de peste o cincime din personalul necesar.

Raport ridicat polițiști-cetățeni

În ciuda deficitului, Rusia menține în continuare unul dintre cele mai ridicate raporturi dintre numărul de polițiști și populație din lume. Cifrele oficiale arată că, în 2024, țara avea 643 de ofițeri de poliție ai Ministerului de Interne la 100.000 de locuitori. Pentru comparație, Statele Unite au aproximativ 256 de ofițeri de poliție la 100.000 de locuitori, China 120, India 128, iar media Uniunii Europene este de aproximativ 335.

Conform statisticilor, România se situează în limita UE, cu un raport de 300-350 de polițiști la 100.000 de locuitori.

Potrivit Vedomosti, un important ziar de afaceri rus, salariul mediu al angajaților din structurile de aplicare a legii din Rusia (inclusiv Ministerul de Interne și poliția) este de 60.000 de ruble (aproximativ 657 de euro) pe lună la nivel național.

Editor : Sebastian Eduard