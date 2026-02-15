Live TV

Grenadă descoperită în municipiul Galați FOTO: ISU Galați

Momente de panică în municipiul Galați, după ce un bărbat a descoperit o grenadă în fața gării din oraș și a alertat autoritățile. Zona a fost imediat împrejmuită, iar mai multe echipaje de intervenție au ajuns de urgență la fața locului. Grenada a fost păzită de jandarmi pe parcursul nopții, iar în dimineața zilei de duminică a fost ridicată de specialiștii pirotehniști.

La intervenție au participat echipaje ale ISU, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, dar și polițiști de la Transporturi Galați. Apelul a fost dat în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 02:30.

„În cursul nopții trecute, în jurul orei 02:30, prin apel la numărul unic de urgență 112 a fost semnalată prezența unui posibil element de muniție în zona Gării din municipiul Galați. La fața locului s-a deplasat de urgență echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "General Eremia Grigorescu" al județului Galați. În urma cercetărilor efectuate, specialiștii au identificat un element de muniție rămas neexplodat, respectiv o carcasă de grenadă”, se arată în comunicatul ISU Galați.

Zona a fost asigurată pe timpul intervenției, iar elementul pirotehnic a fost ridicat, transportat și depozitat în condiții de siguranță, urmând a fi distrus ulterior într-un poligon special amenajat. Poliștii din cadrul secției Transporturi Galați fac cercetări pentru a descoperi cum a ajuns grenada în fața gării din oraș.

Autoritățile atrag atenția cetățenilor că în cazul descoperirii unor obiecte metalice ce pot proveni din muniție, nu trebuie să le atingă, să le miște sau să le transporte, ci să anunțe de urgență autoritățile prin apel la 112.

