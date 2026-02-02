Live TV

Numărul cetățenilor cu drept vot înscriși în Registrul electoral a scăzut. Câți români figurează oficial ca alegători

Buletin de vot. Imagine cu caracter ilustrativ.

Autoritatea Electorală Permanentă a informat luni că numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2026 este de 19.035.825, cu 3.622 mai puţini faţă de data de 31 decembrie 2025, când, conform datelor, figurau înscrişi 19.039.447 de alegători români. 

Potrivit unui comunicat al AEP, diferenţele apar ca urmare a operaţiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităţilor administrativ-teritoriale. 

Astfel, în perioada 1 - 31 ianuarie 2026, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri: 

- 24.399 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 115 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeaşi lege, referitoare la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau care au fost puşi sub interdicţie. 

Un număr de 64 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere, precizează sursa citată. 

„Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 1 - 31 ianuarie 2026 este de 20.828, aceştia fiind înscrişi în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor”, se arată în comunicat. 

AEP menţionează că din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral un număr de 17.982.003 au domiciliul sau reşedinţa în ţară, iar 1.053.822 au domiciliul în străinătate şi sunt posesori de paşaport CRDS. 

