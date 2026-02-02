Live TV

Senatul a adoptat proiectul de lege împotriva femicidului. Cât de mari ar putea fi pedepsele pentru agresori

Data publicării:
protest siguranta femeilor femicid
Protest pentru siguranța femeilor organizat la Cluj, pe 7 iunie 2025. Inquam Photos / Gabriel Neacsu

Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de luni, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Propunerea legislativă a fost aprobată cu 97 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi şapte abţineri, potrivit Agerpres.

Iniţiată de un grup de peste 250 de parlamentari din întreg spectrul politic, legea defineşte juridic femicidul, în conformitate cu reglementările europene, prevede colectarea şi publicarea anuală a datelor privind femicidul şi violenţele care îl preced, asigură protecţie reală pentru orfanii femicidului, recunoscuţi ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată, şi stabileşte pedepse agravante atunci când violenţa are loc în prezenţa minorilor.

Potrivit proiectului, „femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”.

Alte prevederi vizează întărirea răspunsului penal prin sancţionarea severă a faptelor motivate de gen şi a violenţelor care preced omorul, precum şi educaţia pentru prevenţie, prin introducerea în şcoli a temelor privind egalitatea de gen, relaţiile non-violente şi combaterea violenţei.

Actul normativ mai stipulează că, în cazurile de violenţă de gen, acţiunea penală va putea fi declanşată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă.

Senatoarea AUR Cristina Dumitrescu a atras atenţia că proiectul reprezintă „o suprareglementare”, idee susţinută şi de senatoarea Pace Întâi România Nadia Cerva şi senatorul POT Gheorghe Vela.

„AUR va vota pentru acest proiect legislativ, pentru că suntem un partid creştin, pentru că preţuim familia, pentru că nu ne dorim violenţă domestică, însă vreau să vă spun că avem de a face cu o suprareglementare. Omorul calificat există în legislaţia românească, iar o crimă rămâne tot o crimă, indiferent că este vorba de o femeie, de un bărbat sau de un copil”, a spus Dumitrescu.

Senatoarea USR Simona Spătaru a evidenţiat că „femicidul va putea fi sancţionat cu închisoare pe viaţă, având în vedere numeroasele cazuri în care agresori eliberaţi din detenţie au recidivat, ucigând din nou după câţiva ani”.

„Deşi România dispune de instrumente legale – precum ordinele de protecţie şi incriminarea violenţei domestice – aplicarea lor este adesea deficitară. Este nevoie de instruirea poliţiştilor şi magistraţilor, de adăposturi funcţionale pentru victime şi de campanii publice care să schimbe mentalităţi”, a declarat Simona Spătaru, vicepreşedinta Comisiei juridice din Senat.

Senatoarea PNL Maria Horga a subliniat necesitatea legii pentru combaterea femicidului, pentru că, în ultimii 11 ani, peste 500 de femei au fost ucise de parteneri.

„Femicidul va fi condamnat cu pedepse între 15 ani de închisoare şi închisoare pe viaţă. Dar legile, oricât de bine scrise ar fi, îşi ating scopul doar atunci când cei care le aplică o fac cu empatie, fermitate şi curaj. Şi să nu ne ferim să spunem – astfel de cazuri nu sunt tratate cu toată atenţia de multe ori. Iar nepăsarea produce victime. Ne luptăm cu stereotipuri, ne luptăm cu prejudecăţi. De multe ori le vedem şi aici în Parlament. Iar adevărata schimbare va veni doar atunci când instituţiile îşi vor asuma rolul până la capăt”, a transmis Horga.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a explicat că legea va salva vieţi „dacă va fi aplicată riguros”.

Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care le preced va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Editor : Ș.A.

