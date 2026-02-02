POT, probleme în prima sesiune din 2026 în Parlament. Anamaria Gavrilă contestă redenumirea grupului de către liderul exclus

Deputata Anamaria Gavrilă, preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a contestat luni, printr-un memoriu transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, „legalitatea şi temeinicia cererilor de aderare şi redenumire a Grupului parlamentar POT” în „Uniţi pentru România”, iniţiate de deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, pe care Gavrilă îl consideră exclus din partid, transmite Agerpres.

„În fapt, prin documentele transmise de către deputatul Chiriţă către Secretariatul General al Camerei Deputaţilor se solicită: 1. Modificarea numelui grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) în grupul parlamentar «Uniţi pentru România». 2. Aderarea la grupul parlamentar «Uniţi pentru România» a următorilor parlamentari: Dumitriţa Albu, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclişan, Aurora-Tasica Simu.

În drept, având în vedere că prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor nu consacră instituţia redenumirii grupurilor parlamentare, denumirea grupului fiind o consecinţă directă a rezultatului alegerilor şi a listelor electorale, iar nu o opţiune discreţionară a membrilor sau a partidului, în absenţa unui temei regulamentar expres, orice redenumire echivalează cu o reconfigurare nepermisă a unui grup parlamentar, motiv pentru care solicităm respingerea acestei cereri ca neîntemeiată”, se arată în memoriul transmis luni de lidera POT.

Deputata aminteşte că, la 10 decembrie 2025, a înaintat Secretariatului General al Camerei Deputaţilor adresa prin care a comunicat oficial că deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a fost exclus din POT.

„Având în vedere excluderea sa din partid, ce atrage pierderea calităţii de lider şi membru al grupului, acesta nu putea aproba aderarea unor noi membri la grup şi nici nu avea calitatea de a solicita Camerei Deputaţilor să ia act de aderarea unor noi membri la grup”, a argumentat Anamaria Gavrilă.

Documentul a fost transmis Comisiei pentru regulament pentru întocmirea unui punct de vedere.

Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunţat, tot luni, în plenul Camerei Deputaţilor, noul grup parlamentar „Uniţi pentru România”, din care fac parte 19 deputaţi proveniţi din Partidul Oamenilor Tineri (POT).

El a spus că este vorba de schimbarea denumirii grupului POT, la care au aderat însă mai mulţi deputaţi afiliaţi, fiind astfel vorba despre nou grup parlamentar: „În temeiul prevederilor art. 69 din Constituţie, art. 15 alin. (3) pct. 1 şi art. 20 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, subsemnatul Răzvan Mirel Chiriţă, lider de grup, vă aduc la cunoştinţă următoarele: Cu majoritate de voturi, membrii grupului parlamentar au decis schimbarea denumirii grupului. Astfel, grupul îşi va desfăşura activitatea sub denumirea «Uniţi pentru România»”, a afirmat Chiriţă.

Potrivit acestuia, au fost depuse şi aprobate de majoritatea membrilor grupului parlamentar acordurile de afiliere a următorilor deputaţi: Albu Dumitriţa, Csillag Andrei, Groza Călin, Pîclişan Gheorghe, Simu Aurora Tasica.

Conform site-ului Camerei Deputaţilor, Răzvan Mirel Chiriţă figurează în continuare ca lider al grupului POT.

Editor : A.C.