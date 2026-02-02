Live TV

Analiză Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul rămâne plafonat. De ce gerul și importurile scumpe cresc costurile

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Plafonarea prețului la gaze expiră la 1 aprilie 2026. Foto: GettyImages
Din articol
Importurile scumpe au salvat sistemul De ce sunt lovite cel mai tare locuințele vechi Cum poate România reduce dependența de importuri Liberalizarea pieței, între temeri și așteptări „Luăm o decizie în cel mult două săptămâni”

Deși prețul gazelor naturale rămâne plafonat în România până la 31 martie 2026, românii ar putea primi în ianuarie facturi cu până la 30% mai mari față de aceeași lună a anului trecut. Diferența nu este generată de o scumpire a gazului, ci de consumul mult mai ridicat determinat de ger și de apelul masiv la importuri scumpe în vârf de iarnă, a declarat pentru Digi24.ro Corneliu Bodea, președintele Centrului Român de Energie.

„Trebuie menționat că ianuarie 2026 a fost cea mai rece lună ianuarie din ultimii nouă ani, în contrast cu ianuarie 2025, care s-a situat pe locul cinci în clasamentul celor mai calde luni ianuarie din perioada 1901-2025”, a explicat acesta.

Analiza realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI) confirmă această evoluție și arată că România a traversat în ianuarie 2026 unul dintre cele mai tensionate episoade din punct de vedere al echilibrului dintre cerere și ofertă din ultimii ani.

Potrivit datelor centralizate de AEI, consumul de gaze al clienților racordați la sistemele de distribuție a crescut cu 18% în ianuarie 2026 față de aceeași lună din 2025.

În același timp, consumul clienților industriali conectați la Sistemul Național de Transport a fost cu 7% mai mare.

Această creștere a venit într-un context în care producția internă curentă a scăzut cu 3%, iar extracția din depozitele subterane a crescut cu 11%, dar nu a fost suficientă pentru a acoperi vârful de cerere generat de temperaturile foarte scăzute.

În aceste condiții, România a fost nevoită să apeleze masiv la importuri: volumul de gaze importate pentru consum a crescut de la 0,03 miliarde metri cubi în ianuarie 2025 la 0,15 miliarde metri cubi în ianuarie 2026, ceea ce înseamnă o creștere de 400%.

În paralel, exporturile au scăzut cu 80%, iar volumele tranzitate prin România au crescut cu 32%.

Importurile scumpe au salvat sistemul

AEI arată că, în ziua cu cel mai mare consum de gaze din ianuarie 2026, sistemul a fost susținut în principal de importuri, care au avut cea mai mare flexibilitate. În acea zi, gazele din import au înregistrat o creștere de aproape 500% față de media lunii, în timp ce flexibilitatea gazelor din depozite a fost de doar 14%, iar cea a producției interne aproape inexistentă.

Deși cantitățile extrase din depozite au fost mai mari decât în anul precedent, consumul suplimentar a fost acoperit în special din importuri la prețuri cu până la 40% mai mari decât cele ale gazelor din producția internă.

Mai mult, prețurile gazelor din import din ianuarie 2026 au fost cu până la 83% mai mari decât prețul stabilit administrativ pentru gazele din producția internă.

În acest context, AEI estimează că majorarea facturilor la clienții casnici se datorează în proporție de aproximativ 20% creșterii cantității de gaze consumate și în proporție de circa 5% creșterii prețului gazului, determinată de importurile scumpe realizate pentru a acoperi vârful de consum.

De ce sunt lovite cel mai tare locuințele vechi

Impactul nu este uniform. Potrivit analizei, în apartamentele izolate, majorarea facturii poate însemna 100-200 de lei într-o lună de iarnă.

În schimb, în locuințele neizolate, în apartamentele pe colț, la parter sau la ultimul etaj, creșterea poate ajunge la 200-400 de lei doar în luna ianuarie.

Corneliu Bodea spune că vulnerabilitatea energetică trebuie tratată nu doar din perspectiva veniturilor, ci și a stării clădirilor.

„Măsurile de protecție destinate consumatorilor vulnerabili trebuie să se adreseze strict categoriilor definite ca atare în cadrul legislativ în vigoare, pentru a asigura coerență, predictibilitate și o alocare eficientă a resurselor publice. În același timp, este necesară o abordare complementară, orientată către reducerea structurală a consumului și a expunerii la costuri ridicate. Programele de reabilitare termică trebuie consolidate și extinse, cu prioritate pentru imobilele cu performanță energetică scăzută. De asemenea, sunt esențiale programe care să sprijine mentenanța și modernizarea echipamentelor de încălzire”, a explicat acesta.

Cum poate România reduce dependența de importuri

Potrivit președintelui Centrului Român de Energie, reducerea dependenței de importuri în perioadele de vârf presupune, în primul rând, consolidarea capacității interne de producție de gaze naturale.

„România a luat deja o decizie strategică prin proiectul Neptun Deep, care va aduce pe piață aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze pe an, începând cu 2027. În paralel, este necesară creșterea capacității de înmagazinare subterană și optimizarea capacității de extracție din depozite în perioadele de consum ridicat. O rată mai mare de extracție zilnică permite acoperirea cererii interne în episoadele de temperaturi scăzute și reduce nevoia de importuri spot, de regulă mai scumpe”, a explicat Corneliu Bodea pentru Digi24.ro.

Liberalizarea pieței, între temeri și așteptări

În paralel cu presiunile generate de ger și de importurile scumpe, România se pregătește și pentru o schimbare importantă de cadru în piața gazelor.

Schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale va expira la 1 aprilie 2026, iar autoritățile sunt puse în fața deciziei de a continua sau nu această măsură.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că România trebuie să meargă mai departe cu liberalizarea pieței și a cerut Guvernului să nu prelungească schema de plafonare.

„O să avem o liberalizare la gaze, asta e recomandarea noastră. Prețurile sunt similare cu cele de dinainte de criză, ceea ce face ca prelungirea plafonării să nu mai fie justificată”, a afirmat Chirițoiu, luni, 2 februarie, într-o conferință de presă.

Pe de altă parte, Corneliu Bodea consideră că liberalizarea nu echivalează automat cu o expunere mai mare la șocuri de preț, dacă este susținută de măsuri structurale și de evoluțiile favorabile ale pieței.

„Având în vedere perspectivele internaționale și măsurile deja implementate în România, nu considerăm o evoluție a prețului gazelor naturale mai mare de 10-15%. Evoluțiile recente ale pieței europene indică un trend descrescător și o tendință de stabilizare pe termen mediu. Conform proiecțiilor actuale, prețul gazului la nivelul Uniunii Europene se consolidează în jurul valorii de aproximativ 30 euro/MWh până în trimestrul al doilea al anului 2027, sub valorile de peste 45 euro/MWh din sezonul de iarnă 2024-2025”, a concluzionat acesta. 

„Luăm o decizie în cel mult două săptămâni”

Premierul Ilie Bolojan a declarat în luna ianuarie, că Executivul analizează mai multe scenarii privind plafonarea prețului la gaze și că, în urma acestor evaluări, în cel mult două săptămâni va anunța o decizie clară.

Șeful Guvernului a precizat că schema actuală nu mai poate fi prelungită mult timp, deoarece România ar încălca o directivă europeană, fiind luată în calcul o formulă tranzitorie.

„Facem în aceste zile toate calculele pentru a vedea ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piața de gaz, care sunt posibilele efecte și care ar fi impactul în zona inflaționistă, pentru că întotdeauna o creștere a costului energiei, electrică sau gaz, are un impact pe tot lanțul”, a declarat Ilie Bolojan într-o intervenție la Radio România Actualități.

Premierul a spus că nu este certă eliminarea plafonării, dar nici prelungirea nu poate fi făcută pe termen lung, din cauza unei proceduri de infringement.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
„Potențial cel mai important caz al anului”. Consiliul Concurenței vrea să încheie în acest semestru investigația privind ROBOR
barbat cu manusi si haine groase in ger
Cod galben de ger în peste jumătate din țară, ANM anunță temperaturi de minus 20 de grade. Zonele afectate - HARTĂ
gb hzgfh
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger, ninsori și viscol. Străzi înzăpezite, intervin drumarii
persoana in ger
Meteorologii anunță un nou episod de ger, dar nu va fi afectată toată țara. Zonele în care temperaturile rămân, totuși, pe plus
barbat care se fereste de viscol
Alerte de vreme severă în România: urmează ninsori, viscol și ger în aproape toată țara. De când încep să crească temperaturile HARTĂ
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Conducerea PNL intră în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de...
mario draghi
Avertismentul lui Mario Draghi: „Europa riscă să devină subordonată...
zelenski trump davos
Armistițiu parțial în Ucraina: Rusia a oprit loviturile asupra...
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu, despre un guvern minoritar: „Din punctul nostru de...
Ultimele știri
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: poate fi folosită doar pentru igienă, după analizele DSP
Marea Britanie expulzează un diplomat rus. Ce a motivat decizia Londrei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Dosarele Epstein. Cum l-au jucat două românce pe degete pe celebrul prădător american: ”Pe ea ai ajutat-o mai...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”