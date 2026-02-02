Live TV

Video Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate

Data publicării:
Screenshot 2026-02-02 173348

Desecretizarea dosarelor Epstein scoate la iveală noi secrete ale prădătorului sexual și legături cu România. Țara noastră e menționată de peste 800 de ori în documenele publicate de Departamentul de Justiție din Statele Unite, inclusiv pentru transferuri de bani.

Peste trei milioane de pagini noi din dosarele Epstein și mii de materiale video au fost publicate în Statele Unite. Printre ele, peste 200 conțin cuvânt român și mai bine de 800 de documente fac referire la România. Sunt schimburi de e-mailuri cu o româncă, profesoară în Statele Unite, în care se discută despre transferuri de bani. 

Într-unul dintre mailuri, românca îi transmite lui Epstein, prin asistentul său, informații despre două fete care ar fi studente la Universitatea din Iași. Nu e clar care e implicarea acestei femei în dosarul Epstein, însă nu este cercetată. 

Într-un alt schimb de e-mailuri, o româncă i se plânge lui Epstein că nu poate cumpăra din Statele Unite anticoncepționale în baza unei rețete eliberate în România și îl roagă să i le procure. 

Într-un alt schimb de email-uri, prădătorul sexual Epstein se interesează de numele unei românce - întreabă pe cineva dacă a găsit-o. Destinatarul mailului îi răspunde că e în București, dar că nu a găsit-o pe femeia din România. 

Într-o altă corespondență desecretizată se vorbește despre o româncă interesată să își găsească un loc de muncă în Londra. 

Și numele unui fotomodel român, despre care presa scrie care ar fi avut o relație cu milionarul pedofil, apare în documentele făcute publice. 

Deși Donald Trump l-a numit pe Epstein „pervers bolnav”, documentele desecretizate îi arată pe cei doi umăr la umăr în mai multe contexte, existând fotografii cu ei și schimburi de corespondențe. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Groenlanda Danemarca
„Trebuie să fie legată de SUA și guvernată de acolo”. Premierul Groenlandei avertizează că Trump încă vrea controlul asupra insulei
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul rămâne plafonat. De ce gerul și importurile scumpe cresc costurile
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
„Potențial cel mai important caz al anului”. Consiliul Concurenței vrea să încheie în acest semestru investigația privind ROBOR
Manfred Weber (Politiker) 01/26 her Manfred Weber am 14. Januar 2026 in Markus Lanz , ZDF TV Fernsehen Talkshow Talk Sho
Liderul PPE, Manfred Weber, insistă pentru discuții privind umbrela nucleară europeană pe fondul tensiunilor cu SUA
Venezuela's opposition leader Maria Corina Machado during a virtual press conference
Maria Corina Machado, despre întoarcerea în Venezuela: „Nu cred că s-ar încumeta să mă omoare”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Conducerea PNL, în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de...
profimedia-0773853764
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der...
Mașini fabrică Germania
Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu...
mario draghi
Avertismentul lui Mario Draghi: „Europa riscă să devină subordonată...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, vizită oficială în Israel, în calitate de peședinte al Camerei Deputaților: agenda deplasării și membrii delegației
Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a scăpat de o condamnare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Explicațiile ÎCCJ
Bărbat angajat ca personal auxiliar la o școală din Neamț, arestat pentru agresiune sexuală și mituire a unei eleve
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Fanatik.ro
Venită în România, Emma Răducanu a făcut cel mai tare anunț despre Simona Halep. ”Nu era neapărat cea mai...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”