Desecretizarea dosarelor Epstein scoate la iveală noi secrete ale prădătorului sexual și legături cu România. Țara noastră e menționată de peste 800 de ori în documenele publicate de Departamentul de Justiție din Statele Unite, inclusiv pentru transferuri de bani.

Peste trei milioane de pagini noi din dosarele Epstein și mii de materiale video au fost publicate în Statele Unite. Printre ele, peste 200 conțin cuvânt român și mai bine de 800 de documente fac referire la România. Sunt schimburi de e-mailuri cu o româncă, profesoară în Statele Unite, în care se discută despre transferuri de bani.

Într-unul dintre mailuri, românca îi transmite lui Epstein, prin asistentul său, informații despre două fete care ar fi studente la Universitatea din Iași. Nu e clar care e implicarea acestei femei în dosarul Epstein, însă nu este cercetată.

Într-un alt schimb de e-mailuri, o româncă i se plânge lui Epstein că nu poate cumpăra din Statele Unite anticoncepționale în baza unei rețete eliberate în România și îl roagă să i le procure.

Într-un alt schimb de email-uri, prădătorul sexual Epstein se interesează de numele unei românce - întreabă pe cineva dacă a găsit-o. Destinatarul mailului îi răspunde că e în București, dar că nu a găsit-o pe femeia din România.

Într-o altă corespondență desecretizată se vorbește despre o româncă interesată să își găsească un loc de muncă în Londra.

Și numele unui fotomodel român, despre care presa scrie care ar fi avut o relație cu milionarul pedofil, apare în documentele făcute publice.

Deși Donald Trump l-a numit pe Epstein „pervers bolnav”, documentele desecretizate îi arată pe cei doi umăr la umăr în mai multe contexte, existând fotografii cu ei și schimburi de corespondențe.

Editor : A.C.