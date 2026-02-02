Live TV

Kremlinul, de neclintit în privința negocierilor dintre Zelenski și Putin: „Doar la Moscova”. Anunț despre discuțiile din Abu Dhabi

Data publicării:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta) Foto: Profimedia

Kremlinul a declarat că negocierile dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski pot avea loc numai la Moscova. Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu va lua în considerare alte locuri pentru discuții directe între cei doi lideri. Potrivit unei postări de luni, 2 februarie, a agenției de știri de stat ruse TASS, Peskov a mai spus că joi și vineri sunt programate discuții trilaterale - între Ucraina, SUA și Rusia - la Abu Dhabi, anunță Kyiv Post.

După discuțiile dintre delegațiile ucraineană, rusă și americană la Abu Dhabi, Statele Unite nu au exclus posibilitatea unei întâlniri între Zelenski și Putin în viitorul apropiat.

Președintele ucrainean a respins însă categoric posibilitatea unei întâlniri cu Putin la Moscova și, în schimb, l-a invitat public pe liderul de la Kremlin la Kiev.

Consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a declarat pe 28 ianuarie că Zelenski ar putea veni la Moscova pentru discuții cu Putin, dacă este dispus, afirmând că Rusia îi va garanta siguranța și condiții adecvate.

Comentând declarațiile ministrului de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, cu privire la disponibilitatea lui Zelenski de a se întâlni, Ushakov a spus că un astfel de format „nu este nou” și a fost discutat în convorbiri telefonice cu președintele SUA, Donald Trump.

El a insistat că Rusia „nu a refuzat niciodată” discuțiile directe, dar a spus că acestea trebuie pregătite cu atenție și să se concentreze pe rezultate concrete.

Sybiha a declarat pentru European Pravda că Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin, deoarece problemele-cheie – inclusiv controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie și chestiunile teritoriale – rămân nerezolvate. El a susținut că Rusia continuă să obstrucționeze ajungerea la un acord.

