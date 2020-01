Oana Pellea, despre animalele ucise și chinuite: Îl rog pe domnul Vela să se gândească la înființarea Poliției animalelor în cadrul MAI

Oana Pellea a vorbit la Digi24 despre „ceva inexplicabil” - violența îndreptată împotriva animalelor. Actrița spune că trebuie mărite pedepsele pentru cei care maltratează sau omoară animale și, în plus, îl roagă pe ministrul de Interne Marcel Vela „să se gândească la înființarea Poliției animalelor în cadrul Ministerului de Interne”.

Oana Pellea: Nu am deschis acum televizorul pentru că ați anunțat că sunt imagini șocante. Mi-e rău fizic. Am o indignare, îmi vine să urlu. Nu am nicio explicație pentru lucrul acesta. De ani buni semnăm petiții, că nu vorbesc doar în numele meu, știu că sunt foarte mulți oameni în țara asta, oameni sănătoși la cap care iubesc animalele, care respectă viața.

De foarte mulți ani semnăm mii de petiții. Sunt voluntari în țara asta care muncesc de dimineața până seara ca să ajute animalele maltratate... Trebuie făcut ceva însă la nivel național. Trebuie această Poliție a animalelor care există neexistând, și are legi care nu se aplică, sau dacă se aplică, pedepsele sunt minime.

Legile sunt înăsprite, pedepsele trebuie mărite... Știu că există un proiect de lege care este din 2018 blocat la Camera Deputaților, după ce a fost respins la Senat. Trebuie făcut ceva la nivel național. Eu cred că ar trebui înființată o Poliție a animalelor în cadrul Ministerului de Interne. Cu o structură definită, cu legi foarte aspre, pentru că altfel nu vom scăpa de asta.

Și atrag atenția că acest comportament este unul derivat. Un om care chinuie și omoară animalele în halul ăsta... am auzit de un caz în care din răzbunare a tăiat trei cai... Sunt oameni care pot face pasul imediat la violență asupra oamenilor.

Nu e deloc de joacă. E o foarte mare problemă. Lăsând la o parte ideea de barbarism, de popor care nu este educat înspre iubirea de animale. Pentru că și asta se învață. Și părinții ar trebui să își învețe copiii, la țară și peste tot, în orașe, iubirea față de un animale, respectarea vieții unui animal.

Îmi îngădui să îl rog pe domnul ministru de Interne Marcel Vela să se gândească la înființarea Poliției animalelor în cadrul Ministerului de Interne. O structură cu oameni dedicați...

Nu se aplică pedepsele, sau dacă se aplică sunt foarte rare. A fost un ca lângă Timișoara – Un câine împușcat cu stăpâna lângă el. Putea să moară stăpâna...

Este vorba despre educație. Este mult, mult de muncă în acest domeniu, în România. Dar de undeva trebuie început. Și dacă nu se poate altfel, dacă nu avem empatie, dacă nu avem respect față de animale, atunci trebuie înăsprite legile. Și, repet, aplicate. Instanțele dau niște verdicte foarte blânde. Pedepse mici, cu suspendare... Nu! Nu! Când ai tot, ai poze, ai martori ce te mai întrebi? Dacă e bine sau nu e bine să-l pedepsești pe omul respectiv? Care are plăcere în a omorî, care are plăcere în a schingiui.

