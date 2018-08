Prima agenție de publicitate care se disociază de Viva după pictorialul cu Elena Udrea. Precizările redactorului-șef al revistei

Agenția de publicitate Wunderman a anunțat joi, prin intermendiul Ilenei Badiu – managing partner – că se disociază de revista VIVA în urma publicării pictorialului cu Elena Udrea, potrivit G4Media.

”Clientii mei de agenție care sponsorizau evenimentul Viva Influencers Party au decis să se disocieze de publicație. Adică să se retragă. Adică să-și retragă bugetele. Cum este și firesc în asemenea situație. Ideea este că făcând compromisuri poți câștiga. Poate…dar doar pe termen scurt. Nici nu cred că ăsta-i un principiu de business, cred că-i un principiu de bun simț. Ce pare că vei câștiga pe o parte, pierzi de fapt înzecit pe cealalta parte deoarece așa-i legea compromisului iar eu așa am învățat de când mă știu. #viva #faravalori #păcat”, a scris Ileana Badiu pe contul personal de Facebook.

Condamnată definitiv la șase ani de închisoare cu executare în România, Elena Udrea apare joi pe prima pagină a revistei Viva, fiind prezentată drept o ”femeie care a vrut să conducă România și care acum trăiește în exil”. Pe copertă, Elena Udrea este protagonista unui pictorial provocator, în care apare aproape dezbrăcată, însărcinată în luna a șaptea. Revista VIVA s-a ales cu numeroase critici la adresa modului în care a ales să abordeze subiectul, victimizând-o pe Elena Udrea.

În urma criticilor, redactorul-șef Dana Enache și-a cerut scuze pe Facebook „pentru folosirea inadecvată a termenului exil, pe coperta revistei”, dar a precizat că își păstrează convingerea ”că materialul publicat de Revista VIVA! reprezintă un demers jurnalistic pe care l-ar fi demarat orice publicație”.

”Pentru a sublinia transparența noastră, țin să precizez faptul că acest demers jurnalistic a început pe data de 17 februarie, fix în ziua în care Elena Udrea a anunțat că este însărcinată, atunci când eu am manifestat dorința de a face un pictorial cu ea. În cele din urmă, ținând cont de profilul revistei, Elena Udrea a ales să trimită fotografiile cu ea însărcinată revistei VIVA! Nu ne-am deplasat în Costa Rica, fotografiile au fost transmise pe email și veridicitatea lor a fost verificată de noi cu ajutor unor specialiști în editare foto. Nu am plătit pentru imagini și nu am primit bani de la Elena Udrea”, a mai precizat Enache pe Facebook.

