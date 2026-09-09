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Șeful serviciilor speciale din Polonia a dat detalii SUA despre sabotajele Rusiei în țări europene

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Poland Marks Historic 1920 Victory Over Russia With Major Warsaw Parade - 15 Aug 2026
Tomasz Siemoniak. Foto: Profimedia
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Coordonatorul serviciilor speciale poloneze, Tomasz Siemoniak, a declarat că a prezentat Statelor Unite informații privind sabotajele susținute de Rusia în Polonia și în alte părți ale Europei. Ministrul polonez responsabil cu serviciile speciale ale țării s-a întâlnit cu un înalt oficial al serviciilor de informații naționale ale SUA pentru a discuta despre amenințările la adresa Poloniei, pe fondul temerilor legate de sabotajele sponsorizate de Moscova în întreaga Europă, relatează TVPWorld.

Coordonatorul serviciilor speciale, Tomasz Siemoniak, a declarat miercuri că s-a întâlnit cu Aaron Lukas, directorul adjunct principal al Serviciului Național de Informații al SUA, pentru a discuta despre cooperarea dintre serviciile de informații ale celor două țări.

Întâlnirea a avut loc după ce Siemoniak a purtat discuții marți cu directorul CIA, John Ratcliffe. Ambele întâlniri au loc pe fondul temerilor crescânde din întreaga Europă cu privire la amenințarea Rusiei la adresa NATO și în contextul eforturilor diplomatice reînnoite ale SUA de a găsi o soluție la războiul purtat de Kremlin în Ucraina.

Într-o postare pe rețelele sociale de miercuri, Siemoniak a afirmat că el și Lukas au efectuat o „analiză cuprinzătoare a cooperării dintre serviciile speciale din Polonia și SUA”.

„O mare parte a discuției s-a concentrat asupra amenințărilor la adresa Poloniei”, a spus Siemoniak, adăugând că i-a prezentat lui Lukas „informații complete despre activitățile de sabotaj comandate de serviciile ruse” în Polonia și în alte părți ale Europei.

Oficialul polonez a mai afirmat că „ani de colaborare” între Varșovia și Washington „au creat o mare încredere între serviciile” celor două țări.

O serie de incidente de sabotaj suspectate în întreaga Europă au fost atribuite serviciilor speciale ruse în anii care au urmat invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, mai multe cazuri fiind semnalate în ultimele câteva săptămâni.

Poliția germană a deschis o anchetă săptămâna trecută după ce a descoperit explozibili la o centrală electrică situată în apropierea graniței cu Polonia, iar Berlinul a afirmat, de asemenea, că Moscova era responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, în luna august.

O legătură feroviară strategică din sud-estul Poloniei, utilizată pentru livrarea de ajutoare către Ucraina, a fost avariată în noiembrie anul trecut, într-un incident pe care prim-ministrul polonez Donald Tusk l-a calificat drept un „act de sabotaj fără precedent”.

Autoritățile poloneze au atribuit, de asemenea, un incendiu care a distrus un mare centru comercial din Varșovia în 2024 unui atac de incendiere susținut de Rusia, în timp ce un cetățean ucrainean a fost găsit vinovat anul trecut de participarea la un atac sponsorizat de Rusia care a provocat un incendiu într-un magazin Ikea din Lituania.

Autoritățile din Rusia au negat de mult timp acuzațiile de război hibrid și activități de sabotaj în statele membre NATO.

Editor : M.C

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