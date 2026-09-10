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Video Donald Trump anunță când se va încheia războiul cu Iranul: „Sunt disperați”

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Donald Trump. Foto: GettyImages
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Din articol
„Veţi vedea mult mai multe”

Preşedintele american Donald Trump a prezis miercuri că războiul cu Iranul se va sfârşi „imediat după alegerile” legislative de la începutul lunii noiembrie din Statele Unite, în timp ce ostilităţile au fost reluate de ambele părţi, notează AFP.

Iranienii „nu mai pot rezista mult timp. Încearcă cu disperare să influenţeze alegerile”, a estimat preşedintele american, în timpul unui schimb de idei cu presa pe pista bazei aeriene Andrews, în apropiere de Washington.

„Imediat după alegeri, preţul petrolului va scădea”, a mai spus Donald Trump, considerând că pentru aceasta va trebui să se aştepte până după legislative.

Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri (n.red. - de pe 6 noiembrie). Nu mai rezistă. Sunt disperați și încearcă să intervină în alegeri. Se descurcă foarte, foarte prost. Țara lor este în haos, au, după cum probabil ați văzut o inflație de 300%, banii lor nu mai au valoare, nu își plătesc soldații, noi controlăm strâmtoarea (n.red. - Ormuz) și multe alte lucruri. Așadar, mai e puțin, dar aș spune așa: La puțin timp după alegeri, pentru că așa vor ei, dar imediat după alegeri, prețul petrolului se va prăbuși.”, a declarat președintele american, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Costul ridicat al benzinei şi motorinei face ca Partidul Republican, cel al preşedintelui, să se teamă de o înfrângere grea cu ocazia alegerilor de la jumătatea mandatului care înnoiesc toate locurile din Camera Reprezentanţilor şi o treime din locurile din Senat, cealaltă cameră a Congresului american.

Democraţii speră să smulgă taberei prezidenţiale controlul uneia sau chiar al ambelor camere.

„Veţi vedea mult mai multe”

Preşedintele republican a mai declarat că forţele americane au lovit nouă vapoare iraniene şi a adăugat, cu privire la aceste atacuri: „Veţi vedea mult mai multe”.

Marţi, armata americană - care impune o blocadă asupra porturilor iraniene ca răspuns la blocarea Strâmtorii Ormuz - anunţase că a distrus cinci petroliere, ca represalii la atacurile iraniene.

Republica Islamică, în replică, a afirmat că a atacat miercuri peste zece nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz, provocând o explozie a preţurilor petrolului, şi a avertizat că va extinde în curând, dincolo de această trecere strategică, zona supusă unei autorizaţii de navigaţie.

Reacţionând la această reluare a ostilităţilor, barilul de Brent a depăşit miercuri 100 de dolari pentru prima dată din iulie, iar gazul european este la cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2023. 

Editor : Liviu Cojan

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