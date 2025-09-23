Live TV

Proiectul privind Pilonul II a fost modificat. Categoria de pensionari care ar putea retrage toți banii într-o singură tranșă

pensii-1536x1024
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Comisia de buget-finanţe a Senatului a adoptat marți un amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private, potrivit căruia bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului lor personal la Pilonul II de pensii într-o singură tranșă.

În forma Guvernului, proiectul prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eşalonată pe 8 ani.

În comisie, dezbaterile s-au blocat la amendamentul care prevede ca de aceeaşi facilitate ca bolnavul oncologic să beneficieze şi bolnavii cu afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, infecţii cu virusuri hepatice, infecţia HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi, relatează Agerpres.

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară - excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a spus vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) Dan Armeanu, la dezbaterea din Comisia senatorială de buget.

Dezbaterile din Comisia de buget a Senatului au fost amânate cu o săptămână pentru ca ASF şi Ministerul Sănătăţii să vină cu puncte de vedere scrise la acest amendament.

Senatul este prima cameră sesizată, iar Comisiile de muncă şi de buget-finanţe din Senat vor acorda raport proiectului legii privind plata pensiilor private.

